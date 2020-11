Los bomberos voluntario de Oberá convocaron a intendentes para un balance

lunes 30 de noviembre de 2020 | 18:06hs.

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Oberá, convocaron a los Intendentes de todos los municipios del departamento Oberá para presentar un balance de sus trabajos, pero solo asistió el intendente obereño Carlos Fernández y el Secretario Privado del Intendente de Guaraní. Ante esto, se mostraron tristes ante la ausencia de los jefes comunales porque la idea era "mostrar el trabajo y elaborar una estrategia para futuros incendios", explicaron.

Edgardo Dalmaso, presidente de la Asociación Civil, se mostró triste por la ausencia de los alcaldes de Panambí, Los Helechos, Campo Ramón, Mártires, Alvear, Campo Viera y Alberdi, municipios que pertencen al departamento y dónde los bomberos voluntarios trabajan de forma solidaria, pero que necesitan de mayor compromiso de los municipios que no tienen bomberos voluntarios.

“Se cubre todos los incendios de otros municipios y los bomberos de Oberá salen a atenderlos, la carga y solidaridad que tenemos es enorme, lo que pasa que no tenemos plata, ni recursos humanos”, empezó explicando Dalmaso al programa Todo Pasa por La Radio de Oberá.

La idea de invitar a los intendentes al cuartel era mostrar que tienen, la capacidad, además de mostrar en detalle que es bomberos voluntarios de Oberá, “porque económicamente nos nutrimos de subsidios nacionales y de los impuestos que pagan los ciudadanos de Oberá, con eso hacemos lo que hacemos”, sentenció el presidente de la entidad.

Cabe destacar que la intención era no hacer una reunión política, “porque dentro del cuartel, lo que menos se habla de política y no se conque interpretación tomaron los intendentes que no vinieron, solamente Carlos Fernández de Oberá y el Secretario Privado del Intendente de Guarani”, afirmó Dalmaso.

La invitación para los alcaldes sigue en pie, porque creen que la forma es trabajar en conjunto, solos no pueden trabajar, “la idea era juntarnos para ver como trabajamos en conjunto y elaborar una estrategia”.

En este aspecto Dalmaso manifestó que el ejemplo de ayuda, puede ser que en cada municipio cuenten con una cisterna de reserva, así en cada intervención, el camión no tiene que regresar al cuartel en Oberá, mientras que también insistió que están dispuestos a ayudar a formar cuarteles, pero que en ese aspecto si empiezan hoy, recién dentro de un año tendrán el primer bombero, porque la preparación y capacitación no se hace de una semana para la otra.