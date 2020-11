El descargo de Los Pumas por el homenaje a Diego Maradona

lunes 30 de noviembre de 2020 | 12:35hs.

El sábado a la madrugada, mucha gente quedó decepcionada con Los Pumas y no por el 38-0 que sufrieron ante los All Blacks, sino por el homenaje austero homenaje que le brindaron a Diego Armando Maradona. Y es que el seleccionado argentino de rugby apenas lució una brazalete negro en señal de luto, mientras que el equipo de Nueva Zelanda recordó al Diez de una manera muy emotiva: ofrendando una camiseta de su equipo con el número Diez y el nombre "Maradona", justo antes de comenzar con el mítico Haka.

Tras un aluvión de críticas recibidas, Los Pumas, representados por el capitán Pablo Matera, hicieron su descargo en el cual se lamentaron, explicaron la situación y también le ofrecieron disculpas a la familia de Diego.

"Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente, y queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Diego para nosotros fue una persona sumamente importante, una persona que siempre nos apoyó, siempre nos acompañó... Para todos los argentinos, y ni hablar para los deportistas argentinos, Diego Maradona es lo más grande que hay, y es una persona que nos marcó a todos... La verdad que nos sentimos muy apenados por la forma en la que se sintieron por nuestro homenaje, pero no queríamos dejar de perdirlse disculpas, perdirle disculpas a la familia si en algún momento se sintió ofendida", dijo, entre otras cosas, Matera.

El descargo completo de Los Pumas

Hola, soy Pablo Matera, capitán de Los Pumas, y junto a todo el equipo queríamos transmitirles como nos sentimos, y acompañamos en este momento de tanto dolor en Argentina. Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente, y queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Diego para nosotros fue una persona sumamente importante, una persona que siempre nos apoyó, siempre nos acompañó. Hemos tenido la suerte gran parte de este equipo de compartir con él en Dubái, donde siempre nos abrió las puertas, fue súper generoso con nosotros, y hasta algunos tuvimos la posibilidad de tener una charla técnica de Diego. Por ahí no es la persona que más sabía de rugby, pero realmente era una persona que tenía clarísimo lo que significaba ponerse esta camiseta y representar a su país. También nos acompañó durante todo el Mundial 2015, en el cual pasamos un montón de momentos increíbles y hasta momento muy íntimos dentro del vestuario, cuando clasificamos a cuartos de final.

Para todos los argentinos, y ni hablar para los deportistas argentinos, Diego Maradona es lo más grande que hay, y es una persona que nos marcó a todos. Hay un montón de cosas súper positivas que hoy nosotros como equipo elegimos tomar de Diego. La forma en la cual venció todas las adversidades que se le presentaron, nunca bajó los brazos, siempre siguió luchando. Fue la única persona que logró que todas las potencias mundiales nos respetasen y supiesen de dónde venimos. Lo más importante para nosotros es, sin duda, que Diego fue la única persona que realmente logró unir a un pueblo.

La verdad que nos sentimos muy apenados por la forma en la que se sintieron por nuestro homenaje, pero no queríamos dejar de perdirlse disculpas, perdirle disculpas a la familia si en algún momento se sintió ofendida. Queríamos que sepan que Diego está muy presente en nosotros y que es una persona súper importante para este equipo. El homenaje que hicieron los All Blacks y la camiseta que nos dieron no es para los jugadores ni para los dirigentes, es una camiseta que sabemos dónde tiene que estar y queremos y nos vamos a ocupar de que le llegue a su familia. Internamente este grupo le hizo un homenaje muy grande a Diego, lo vivimos muy intensamente y realmente fueron días en los cuales lo recordamos mucho y lo tuvimos presente el día que fuimos a jugar el partido. Le pedimos a la organización del torneo si podíamos hacer una entrada en calor con temas de Diego, que era lo que a nosotros más nos iba a inspirar siempre.

Hoy Diego nos deja un legado que nosotros queremos representar y queremos seguir adelante. Nosotros como jugadores tenemos un partido más este sábado, un partido súper importante en el cual vamos a tenerlo presente, vamos entregar y a dejar todo por esta camiseta. Me parece que la mejor manera de recordar a Diego hoy es estando más unidos que nunca. Sin hablar mucho más, queríamos pedirles disculpas, agradecerles y que sepan que vamos a dejarlo todo por esta camiseta