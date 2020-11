Por día, 70 paraguayos cruzan el puente San Roque González

lunes 30 de noviembre de 2020 | 6:00hs.

Durante los últimos días, la postal del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz con varios autos despertó dudas sobre la reapertura de la frontera entre las ciudades espejo, Posadas (del lado argentino) y Encarnación (del lado paraguayo). Sin embargo, el cónsul paraguayo en Argentina, Rolando Goiburú, explicó a El Territorio que se trata de personas que cruzan al vecino país desde la capital misionera en el marco del programa de repatriación.



“No es que haya tanto cruce de vehículos, sino que hay mucha gente que llega a pie hasta la zona de frontera. Los que vienen del lado de Paraguay a buscarlos cruzan hasta el Área de Control Integrado y ahí suben a los pasajeros o familiares una vez terminados los trámites de migraciones y aduanas”, detalló. En este sentido, destacó que ayer cruzaron entre 60 y 70 personas.



“En total, en todo este tiempo, personalmente he acompañado a más de 5.000 personas pero en realidad yo creo que han cruzado más de 7.000”, estimó el cónsul.



"No hay lista de espera, la gente llega al puente, informa que quiere cruzar y en forma controlada y ordenada pueden hacerlo", aclaró Goiburú.



"Pueden venir a pasar las fiestas"

Un punto que genera interés por la epoca del año es si será posible trasponer el puente para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.



En ese sentido, el funcionario paraguayo destacó “tenemos las fronteras abiertas para los ciudadanos del Mercosur, no se requiere restricción de ningún tipo excepto el PCR negativo. Pueden venir a pasar las Fiestas, pero el problema va a ser el retorno, ya que el Gobierno de Argentina todavía no ha decidido abrir la frontera”



No es una cuestión menor, dado que no hay fecha estimada para reabrir los pasos fronterizos que están cerrados desde hace nueve meses.



Las autoridades paraguayas se manifestaron de manera insistente ante Argentina, en tanto no hay respuestas oficiales. Las fronteras sólo estuvieron habilitadas para el ingreso de mercadería o de argentinos que quedaron varados en el extranjero. De hecho, el gobernados, Oscar Herrera Ahuad, manifestó en varias oportunidades ante Nación la necesidad epidemiológica de mantener las fromteras cerradas.