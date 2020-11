Tremendo accidente en la F1, con incendio incluido, pero el piloto sale caminando

El piloto de Fórmula 1, Romain Grosjean volvió a nacer este domingo. El piloto francés, en la primera vuelta del GP de Bahrein de Fórmula 1, se chocó de forma muy fuerte con las protecciones de la salida de la curva 3 del Circuito de Sakhir y su coche, en milésimas de segundo, se incendió de forma tremenda.

Una explosión de fuego inmediata impedía que el monoplaza se viera entre las llamas y ello hizo que la FIA no mostrara más imágenes del incidente ni de Grosjean hasta que se confirmara que se encontraba bien. Por suerte, tras unos segundos de incertidumbre, la realización de la FIA mostró al piloto de Haas siendo atendido en el coche médico, visiblemente aturdido. Romain había logrado salir del coche de forma rápida y se encontraba bien, aunque algo mareado.

The moment Grosjean collided with the barriers#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/VL1lMtRQjR