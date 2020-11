Maradona a El Territorio en 1992: "No voy a meter a nadie para que me salve..."

sábado 28 de noviembre de 2020 | 8:57hs.

El 21 de abril de 1992 El Territorio publicó una entrevista exclusiva lograda con Diego Armando Maradona en la ciudad de Puerto Iguazú, en donde quedó sellado el acuerdo con los funcionarios provinciales para la realización del partido a beneficiencia del Hospital Ramón Madariaga en cancha de Guaraní un mes después, en donde quedaría registrado para la historia el gol de media cancha que hizo a poco de finalizar el encuentro.

Diego, además de asegurar que nunca fue amigo del por entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, dijo que "yo lucho siempre por ser una persona normal que tiene errores y, porqué no, también virtudes. Pero por supuesto que haga lo que haga por los errores que yo cometa nunca voy a meter en la bolsa a los demás. Siempre voy a asumir yo los errores y voy a ser yo quien pague por esos errores. No voy a meter a nadie para que me salve. Si cometí errores estoy pagando yo personalmente", dijo como anticipando el drástico final a su vida repleta de capítulos únicos como los de cuando vivió en Cuba y su amistad con el propio Fidel Castro.

Diego Maradona jugó en cancha de Guaraní sin tener club y con la sanción impuesta por la Fifa por el consumo de cocaína en el campeonato italiano. Fue en el medio del mundial de Italia en donde la selección fue subcampeona y el malogrado mundial de los Estados Unidos en donde, otra vez, fue positivo en el control antidoping.

En el campeonato mundial de Italia de 1990 Diego Maradona alcanzaría otra versión para su idolatría al jugar ante Brasil con el tobillo de la pierna izquierda inflamado, como casi a reventar. Así y todo hizo una corrida desde media cancha, pasó la redonda a Claudio Caniggia, quien finalmente anotó el único gol del partido para que la selección se clasificara a los cuartos de final.

En el campeonato mundial de Estados Unidos de 1994, tras la victoria sobre Nigeria 2-1 en la zona de grupos, Diego salió sorteado para la prueba de antidoping que resultó positivo por el consumo de efedrina.

La entrevista

El astro del fútbol mundial desde el campeonato obtenido en el mundial de México 1986, dijo en la nota a El Territorio sobre Menem simplemente que "el es amigo de otra gente. La verdad es que jamás hubo contacto fluido con entre los dos".

Por entonces, Maradona inició el movimiento de jugadores contra la Fifa para lograr mejores condiciones en sus contratos y relaciones con cada club. "Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo no ocupamos el lugar que nos corresponde", dijo a El Territorio en la nota realizada en la ciudad de las Cataratas. "Porque no solamente los dirigentes tienen que hablar y decidir por nosotros".

En 1992 el presidente de Boca era Antonio Alegre pero ya sonaba como futuro reemplazante Mauricio Macri. "Yo soy hincha fanático de Alegre, pero Macri seguramente constituiría una fuerza joven dentro de los dirigentes. Respeto a Mauricio por el tema de los jugadores de fútbol. Pero lo que hizo Alegre por Boca, es algo que hace mucho tiempo no se ve en la Argentina".

"Yo quiero lo mejor para mi país. Incluso siempre digo que antes de ser Maradona, antes de ser el jugador de fútbol que todos quieren, soy argentino por sobre todas las cosas y si ofendo a alguien con lo que digo, y bueno, lo seguiré ofendiendo, porque si veo que en mi país falta pan, diré que falta pan. Yo no puedo decir que la gente tiene pan cuando no lo tiene. Es una manera de ser, quizá no soy político.

Quizá no sé ser falso en el momento que tendría que serlo, pero eso no va conmigo", se despachó por entonces quien pasó a la inmortalidad a los 60 años el pasado miércoles 25 de este mes de noviembre.

Diego Maradona vivió en una casa humilde, de piso de tierra, con sus padres, hermanos y hermanas, en Villa Fiorito hasta que en 1976 empezó a coquetear con el fútbol profesional. Fue adicto a la cocaína y máximo ídolo en Nápoles, Italia, en donde ahora el estadio del club Nápoli lleva su nombre. Prácticamente él solo sacó al club del anonimato para hacerlo actualmente como uno de los más reconocidos a nivel mundial.

Tras la muerte de Diego se calcula que en la despedida en Buenos Aires concurrieron un millón de personas, entre los que fueron a la Casa Rosada y los que se agolparon en la vía pública entre desmanes y violencia hasta su entierro en el cementerio en donde descansa junto a su madre Doña Tota y su padre Don Diego.