Widmann y el tobillo de Diego

sábado 28 de noviembre de 2020 | 0:51hs.

Luego del doping en el Mundial Estados Unidos 1994, Diego Maradona regresó a Boca. Carlos Bilardo era el DT de un equipo repleto de figuras que comandaba el 10 y que tenía como gran objetivo volver a ser campeón.

Todos los jueves la Primera hacía fútbol ante la Cuarta División, de la que era parte el misionero Rodney Widmann. En ese momento el de la Tierra Colorada jugaba de mediocampista y fue el centro de atención porque casi lesionó al capitán xeneize.

“Él volvió y yo estaba en la Cuarta de Boca con Heber Mastrángelo y hacíamos fútbol con la Primera, que la dirigía Bilardo. Tuve la suerte de estar con todos esos monstruos como el Diego, Caniggia, Fabbri, MacAllister, Kily González, Sebastián Verón, Thcami”, recordó Widmann, quien hoy dirige a Timbó de Jardín América.

“Una vez le pegué una patada en el tobillo a Diego, obviamente sin querer, pero salió en todos lados. Me quería matar, pero fue el único que no me retó. Esa era su grandeza”, confesó en referencia al cruce con el 10.

“Yo no fui mal, pero volaba y me quería mostrar y las cosas que hacía él eran impresionantes. Lo corrí de atrás, él quiso tirar un centro y no sé si lo trabé o él pisó mal y no siguió el partido. Se tuvo que ir. Se levantó, me miró y no me dijo nada”, contó quien luego pasó por varios clubes del ascenso argentino y también armó su carrera fuera del país.

Todas las miradas se posaron en ese momento sobre “el misionero que le pegó a Maradona”, pero por fortuna para Widmann y para el astro todo continuó sin mayores inconvenientes. De hecho, tiempo después el misionero se sacó una foto con Diego.

“Era muy atento. Yo me saqué una foto un día que él estaba pateando tiros libres con Navarro Montoya. De 20 tiros, 19 fueron al ángulo y uno al travesaño. Una cosa de locos, no lo podías creer”, relató.

El mundo Diego

Ser parte de Boca es, sin dudas, algo especial, pero si encima Diego Maradona forma parte del plantel todo se magnifica. Ese Boca lo tenía al 10, a Bilardo, Caniggia y a varios jugadores ya consagrados y promesas con buen momento, como Verón y el Kily González.

Widmann vivió esa etapa única siendo un pibe de 19 años y luego de un paso por Argentinos, en que se cruzó con Juan Román Riquelme. “Yo jugué un año en la Cuarta de Argentinos, ahí me crucé con (Juan Román) Riquelme, que estaba en la Quinta y Boca ya lo quería llevar. Estaba Tomatito Pena y César La Paglia y no me pude quedar porque mi viejo no me podía mantener”, repasó.

Pero el destino lo llevó a Boca: “Una tarde que hicimos fútbol me vio Mastrángelo, me preguntó si tenía mis cosas y me dijo ‘te quedás’. Estuve un año, pero Bilardo no nos daba oportunidades a los chicos, tenía mucha gente”.

De todas maneras, Widmann se aferra al Maradona que conoció puertas adentro. “Estaba el día que llegó con el camión, viví todas esas cosas”, recordó con gracia el misionero.

“Un día le paró la práctica a Bilardo y lo llamó al utilero. Todos paramos. Nadie entendía nada. Lo llama al utilero, le dice algo y el utilero sale corriendo a un lugar que quedaba como a 600 metros. Tuvimos que esperar a que venga y le trajo una tijera. Diego se cortó las mangas y ahí siguió el fútbol. Al utilero lo tenía loco. Pelota que no estaba buena (para Diego) se las regalaba a la gente. Un día tiró cinco o seis pelotas a la gente. Teníamos 500 o 1000 personas en todos los entrenamientos”, contó.

Pese a que Widmann no llegó a jugar en la Primera del Xeneize, esa es una de las etapas más lindas que vivió dentro del fútbol y con el plus de haber jugado contra Maradona. La foto con el 10 es uno de los tesoros que guarda de esa época dorada con la redonda.