Un puma y dos venados reciben asistencia tras los incendios

sábado 28 de noviembre de 2020 | 0:48hs.

Los incendios forestales que ocurrieron durante la última semana en Misiones dejaron como saldo no solamente cientos de hectáreas de selva destruidas, sino que también arrasaron con parte de la fauna que había en esos espacios, ya que los que no llegan a ser alcanzados por el fuego, se ahogan con el humo. Al momento no hay cifras oficiales en relación a estas pérdidas.

Por fortuna, algunos lograron ser rescatados de en medio de las llamas. Uno de ellos fue una cría de venado en colonia Oro Verde, de Puerto Rico. Según datos proporcionados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, el animal presentaba leves quemaduras en el cuerpo y por tal motivo fue derivado al Parque Ecológico y de Rehabilitación El Puma, en Candelaria, para su atención y recuperación total, junto con otro ejemplar más de su especie.

Es la mayor de las tres especies presentes en la provincia. Es de color pardo con un leve tinte rojizo. Las patas suelen ser más oscuras y lo ventral más pálido. La cría es moteada. A partir del año de vida los machos desarrollan un par de cuernos simples, cortos, rectos y dirigidos hacia atrás. Está distribuida en toda la provincia.

Días anteriores, se dio a conocer sobre un cachorro de puma que fue rescatado en la zona de El Alcázar. El felino fue encontrado por operarios de la empresa Arauco y entregado a los guardaparques del Parque Provincial Salto Encantado. Ayer, la cría llegó también a El Puma, en Candelaria, donde deberán brindarle todos los cuidados.

El cachorro tiene aproximadamente 40 días de vida y fue rescatado de un incendio por un bombero en la reserva privada forestal San Jorge del Alto Paraná misionero.

Llegó al parque ecológico junto a los dos venados pequeños que también fueron rescatados de los incendios registrados en la provincia. Esto demuestra las graves consecuencias que deja el accionar humano sobre la naturaleza.

El felino debe ser alimentado cada tres horas -ya que aún no puede hacerlo solo- y de manera artificial con mamadera, por lo que debe estar de manera permanente vigilado para que pueda salir adelante. Se desconoce el destino de la madre del pequeño felino, según indicó la directora del parque ecológico, Marina Tassi a El Territorio.

"Un bombero que estaba trabajando en el lugar para extinguir el fuego fue quien encontró al pequeño y lo salvó de morir quemado ya que el fuego había alcanzado a quemar sus patitas, en las que tiene ampollas en carne viva y se lo está tratando para evitar una infección. Por el momento se encuentra bien, se hará como siempre lo mejor y más para que sobreviva y de ser posible volver a la naturaleza", expresó.

Tanto ese predio como el Guira Oga de Puerto Iguazú están calificados para la contención y rehabilitación de las especies.