Una visión pueblerina litoraleña en Mar del Plata

sábado 28 de noviembre de 2020 | 0:36hs.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuya 35ª edición irá hasta mañana, es totalmente virtual y gratuito, por lo que se puede acceder a las películas que se están exhibiendo.

Con casi 70 largometrajes, sumado a distintas proyecciones, la única restricción es que las películas están disponibles durante 72 horas y que hay que reservar el boleto porque la capacidad es limitada. Se puede seguir en la webmardelplatafilmfest.com

En este marco, mientras se esperan los resultados del jurado en las más reñidas competencias, un pedacito del litoral, una visión pueblerina, se destaca entre los largometrajes.

Después de su premiere mundial en la Selección Oficial del Festival de San Sebastián, el largometraje Nosotros nunca moriremos, de Eduardo Crespo, llega a la competencia del Festival de Mar del Plata, dos grandes citas cinematográficas a las que este filme de ambiente pueblerino accede porque, para su director, “tiene una forma de narrar que se escapa de los cánones, hace que el tiempo transcurra de otra manera y por eso sorprende”.

“Me parece que en estos tiempos tan raros que estamos atravesando, la gente volvió a conectarse con algo más primitivo, y la película en eso es un poco premonitoria”, arriesga el entrerriano en entrevista con Télam.

La película, que junto a Shiva Baby, de Emma Seligman, completa el apartado principal del festival, muestra el viaje del adolescente Rodrigo (Rodrigo Santana) junto a su madre (Romina Escobar) al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor (Brian Alba) y de qué modo tramitan ese duelo junto a otros allegados al joven difunto (como la bombera Jésica Frickel, el compañero de trabajo Giovanni Pelizzari y el lugareño Sebastián Santana).

El cineasta de apellido homónimo al pueblo donde nació el 27 de octubre de 1983 y en el que también situó Tan cerca como pueda (2012) y el documental Crespo (La continuidad de la memoria) (2016), considera que a su más reciente filme “lo veo como una suerte de decantación de mis películas anteriores y una celebración del paso del tiempo”.

Para Crespo, ese proceso autoral tiene que ver “sobre todo en la búsqueda formal, que no tiene nada que ver con las formas clásicas. Una forma que se revela a partir del dolor. Teníamos una idea muy concreta durante el rodaje y era que debíamos filmar esos rostros y esos paisajes como si tuviéramos la oportunidad de filmarlos por última vez”.

Pero enseguida revela que Nosotros nunca moriremos “fue pensada como una despedida de Crespo y de todo lo que eso conlleva, cierto lugar de confort, donde uno se siente cómodo y protegido de cierta manera. Me gustaba la idea de filmar por última vez y así lo creía en ese momento. Pero con lo que disfrutamos el rodaje y con toda la gente que nos ayudó, que fue muchísima, esa idea se fue diluyendo cada vez más”.

¿Puede pensarse que de algún modo con “Nosotros nunca moriremos” hacés ingresar esa atmósfera pueblerina a otra dimensión?

Me conmueve todo lo que sucede alrededor de la película. Me pone contento que a partir de todo esto, un chico como Rodrigo esté pensando seriamente en dedicarse a actuar. Ver a su abuela emocionada porque su nieto es actor de cine, ver que Giovanni tiene una carrera a partir de lo que uno ha hecho o ser testigo de la revelación de una actriz tan genial como Romina. Todo eso me hace pensar que uno no está tan errado y me impulsa a seguir filmando.