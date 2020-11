La sequía y el impacto en los cultivos

viernes 27 de noviembre de 2020 | 11:40hs.

Se generaron importantes pérdidas debido a la constante sequía y la falta de lluvia que estuvieron acompañadas de altas temperaturas las que ocasionaron numerosos problemas.

La lluvia de la jornada de ayer trajo algo de alivio aunque destacaron que diversas plantaciones ya se vieron seriamente afectadas.

El tabaco, la piscicultura y la mandioca son algunos de los productos en los que más repercutieron esta situación que genera mucho desánimo en los productores misioneros.

El presidente de la Cooperativa del Alto Uruguay, Federico Frank, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y comentó: "Estamos complicados como ocurre en toda la provincia, nos pega muy fuerte porque tenemos un departamento de piscicultura en 25 de Mayo y la bajante de arroyos y vertientes nos complicó para la producción de este año".

"En 25 de Mayo, la municipalidad con el Ministerio de Asuntos Agrarios tramitaron nuevos tajamares y se aumentó la cantidad de estanques que en la región ya llegan a los mil, posiblemente muchos se secaron pero creo que no va a faltar tanto pescado", aclaró.

Además contó que generalmente se hace un estanque cerca de una vertiente o de un arroyo con un caño para que que vaya agua constantemente, "pero la lluvia es lo que más ingresa y la de ayer fue muy importante ayudando a recomponer algunos cauces".

De 2 millones a 300 mil

Frank destacó que lo que más preocupa es la producción de mamón que fue muy afectada, "ya el año pasado con la helada de un año a otro se acopió 2 millones, al otro 500 mil y creo que para la próxima será de 300 mil".

"También se murió gran parte de la produccion de mamón, mandioca, tabaco, así que hay que llegar hasta marzo porque ese mes empezarían las lluvias normales. Le damos ánimos a los productores porque se unen diferentes factores que complican la tarea de producir, gracias a Dios llovió porque anímicamente era insoportable con los incendios y las plantaciones que se morían", alertó.

La Cooperativa concentra a productores de 25 de Mayo, Colonia Aurora, Colonia Delicia, Campo Grande y San Vicente por lo que el referente destacó que se debe pensar en una solución inmediata para que esta situación angustiante no vuelva a ocurrir.

"Lo que hay que pensar es que en una provincia con tanta agua ver cómo se llega a que los cultivos tengan un riego, porque hemos hecho algunos experimentos cuando el proalimento estaba en furor pero si no se tiene un crédito no se puede avanzar en estas cuestiones, se tiene que ir pensando porque no sería algo imposible de lograr", concluyó.