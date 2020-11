San Pedro: tras acuerdo entre vecinos y municipio, se resolvió el conflicto por la falta de agua

viernes 27 de noviembre de 2020 | 10:41hs.

La protesta llevada adelante por vecinos de zona Industrial de San Pedro por la falta de agua, fue resuelta luego de que el intendente acompañado por la Policía, logró que un vecino cediera un espacio para que puedan avanzar con las obras que vendrán a solucionar la falta de agua. En una primera instancia se realizará una protección de vertiente que suministrará agua a un tanque de cinco mil litros que abastecerá a las familias hasta que se comience a ejecutar el proyecto de mejora barrial planificado.

Los vecinos cortaron la ruta 14, durante la jornada de ayer jueves y hoy estaban apostados a orillas de la ruta, a la espera de que se avanzará con las respuestas. El conflicto en ese espacio que corresponde a un remanente de la ruta nacional 14 y otro sector es un lote fiscal, impedía que la municipalidad avanzará con trabajos que habían comenzado semanas atrás, realizando la apertura de una calle por donde colocarán la red de agua, ya días atrás el municipio reubico a una familia.

Hoy cuando se acercaron para dar continuidad a las tareas, uno de los vecinos se oponía a correr un cerco, debiendo intervenir la policía, finalmente el hombre entró en razón, y el municipio afectó a veinte empleados y dos máquinas viales con el objetivo de que para el martes los vecinos cuenten con agua. “Ya estábamos trabajando en este lugar, además de los conflictos internos que surgió cuando comenzamos a abrir las calles, tuvimos que abocarnos a los incendios y la falta de agua en las chacras. Agradezco a los vecinos frentistas porque no tuvieron inconvenientes, acá estamos en un espacio fiscal, y a partir de ahora vamos a intervenir con la justicia cuando alguien se oponga a la continuidad de una obra tan importante como esta”, manifestó el intendente Miguel Dos Santos.

Las máquinas viales se encuentran llevando adelante las obras para la protección de la vertiente y mediante el trabajo mancomunado con IMAS y Energía de Misiones, la obra debe estar concluida para el martes. Las obras están siendo planificadas teniendo en cuenta un proyecto de mejoramiento barrial que próximamente se ejecutará en el mencionado asentamiento.

En cuanto a la situación general del agua y los incendios en la localidad, es muy crítica y apelan, por un lado, a la toma de conciencia de los vecinos a no realizar ningún tipo de quema y por otra parte tener paciencia y cuidar el agua. “Hay colonos a quienes se le están muriendo los animales, no damos abasto con la construcción de bebederos, estamos analizando alquilar más máquinas que también se utilizan en los incendios, por favor sampedrinos, seamos conscientes no prendan fuego, la situación es muy grave, pido disculpas a los colonos que hoy esperaban la máquina pero tuvimos que sacar de las chacras para resolver la necesidad de estas familias”, señaló Dos Santos.