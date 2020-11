Cuatro testigos y dos versiones sobre lo ocurrido la tarde que murió Yoni

viernes 27 de noviembre de 2020 | 3:40hs.

Impresiciones, versiones contrapuestas y hasta un pedido de investigación por falso testimonio para un testigo marcaron ayer la segunda jornada del debate oral para esclarecer la muerte de José Yonathan “Yoni” o “Casqueño” Machado (21), registrada el 4 de enero de 2018 en la localidad de San Javier.

La audiencia comenzó escasos minutos después de las 9 y en total fueron cuatro los testigos que comparecieron ante el Tribunal Penal Dos de Posadas para contar qué vieron aquella tarde de verano en la zona conocida como Puerto Yacaré, ubicada en la ribera del río Uruguay.

En orden cronológico, el primero en dar su testimonio fue Yonathan De Lima, vecino del barrio San José, donde vivían tanto la víctima como los dos hermanos acusados, Carlos Horacio “Tintín” Machado y Miguel Ángel Machado, que a pesar de compartir el apellido no son parientes del fallecido.

De Lima recordó que ese día “él -por la víctima- estaba en una piedra. Ahí fue que pasó el problema. Yonathan se tiró al agua por la pelea que tuvieron. No sé con quién fue primero. Ahí él se fue nadando y los hermanos se fueron atrás de él por la costa. Él seguía nadando y seguían discutiendo”.

El testigo aseguró que los acusados estaban armados con un palo y un machete, aunque también afirmó que era Casqueño el que insultaba a todos desde el río. “Desde el agua él decía a los hermanos: ‘recen para que yo no salga’”, describió, al tiempo que calificó a la víctima como una persona “pelienta”.

Por último, el muchacho aportó que “si Casqueño quería salir, podía, pero él seguía nadando para abajo. No salía por ruin que era no más”.

Este es uno de los puntos centrales del caso, dado que los hermanos imputados llegaron a este debate acusados por el delito de homicidio simple, dado que se sospecha que ambos impidieron que Casqueño pudiera salir del río para no ahogarse, como finalmente terminó ocurriendo.

En segundo turno, en tanto, declaró Lucas Olivera, otro joven que estuvo esa tarde en Puerto Yacaré y su relato fue uno de los más fluidos.

“Casqueño estaba sentado en la piedra y llegó el más chico -por Miguel Machado-. Él agarró una gomera y el otro una piedra y ahí llegó el hermano más grande y le dijo a Casqueño que se tire al agua. Ahí él le prometía ‘yo salgo y te voy a picar todo’. Él seguía en el agua insultando y los otros le seguían por arriba”, contó al comienzo.

Olivera además narró que el conflicto comenzó con una discusión entre Casqueño y Miguel Machado, pero afirmó el primero en agredir fue la víctima, que con una gomera le arrojó plomos de ruleman a su contrincante.

En otro punto, recordó que desde el agua la víctima insultaba a los hermanos acusados pero también amenazaba a todos los presentes que querían interceder para que no hayan más heridos dado que en el lugar habían familias con niños pequeños. “‘El que llame a Prefectura también va a haber. No se metan’, decía el finado desde el agua. Él siempre fue quilombero. Los hermanos no fueron a buscar pelea”, manifestó el testigo.

Posteriormente, recordó que la víctima y sus acompañantes “diez minutos antes ya se habían metido al agua y habían fumado faso. Droga”. La defensa pidió que esta declaración conste en actas.

Por último, tras la consulta del juez César Yaya, el muchacho también se refirió al punto central de discusión y Olivera aseguró que “el finado Machado se acercaba a la costa, boconeaba, se reía y se iba de nuevo al medio del agua, pero no intentaba salir”.

El tercer testigo en pasar a la sala fue Seferino Núñez, que también se encontraba esa tarde en el lugar. Su relato estuvo marcado por olvidos e imprecisiones que las partes no pasaron por alto.

“Había una piedra alta. Él -Casqueño- estaba ahí. Los otros llegaron, uno con una gomera y el otro con un machete y empezaron a amenazar. No sé qué le dijeron pero el otro saltó al agua y ahí ellos le siguieron por la costa. No sé si le obligaron, pero vimos que saltó al agua”, señaló.

Luego, aseguró que “lo que vi es que no le dejaban salir del agua”, pero no supo precisar en qué lugar se encontraba él en ese momento, ni a qué distancia del conflicto se encontraba.

En ese punto el defensor de los acusados, Marcelo Ozuna, detuvo el testimonio y pidió al tribunal que se extraigan copias del expediente para que el testigo sea investigado por el delito de falso testimonio. “Hay contradicciones entre las dos declaraciones dadas anteriormente y ahora se suma una más”, argumentó el letrado.

El tribunal, presidido por Carlos Giménez e integrado por sus pares Yaya y Gregorio Busse, decidieron que el pedido será resuelto una vez que se dicte sentencia, pero se dirigieron al testigo y le pidieron que sea conciso, que recuerde lo sucedido y que sólo haga referencia a lo que realmente vio.

“Lo que vi fue que llegaron los hermanos, se empezaron a insultar. Que se tiró al agua y se fue río abajo”, agregó luego.

El último en declarar fue Nahuel Pintos, que también dio versión de aquel día. “El chico -por Casqueño- estaba en una piedra. Llegaron Tintín y Miguel con una gomera y un machete. Él saltó al agua y se va hasta el medio del río, que estaba crecido esa vez. Ellos le siguieron y le arrojaban piedras. Él se zambulló dos o tres veces y no salió más”, relató, aunque reconoció que en realidad no vio las mencionadas zambullidas.

También dijo que cuando la víctima le vio a los hermanos en cuestión se tiró al río “por decisión propia”.

El debate continuará hoy, a partir de las 9.30, con la declaración de al menos dos testigos más. Luego de ello se prevé que se inicie la ronda de alegatos.

En representación del Ministerio Público Fiscal fue convocada al debate María Gisela Casafus, agente fiscal del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem. El primer turno para alegar le corresponderá a ella.