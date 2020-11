Beby y sus 55 años  con la música: “Siento  amor por lo que hago”

viernes 27 de noviembre de 2020 | 3:30hs.

Sentada frente al reluciente piano que cobra vida cada vez que sus manos se posan en las teclas, Beby D’ Indio celebra una vida entera dedicada a la música.

La profesora y directora de la Asociación Coral Misiones cumplió 55 años de trayectoria, “son contados, una vida entera dedicada a lo que más amo y a mi provincia”, supo resumir en diálogo con El Territorio.

Y en medio de tantas anécdotas, la docente que trabaja por resaltar las voces de tenores, bajos y sopranos, entre otros tipos que componen un coro polifónico, habló sobre sus primeros encuentros con la música, el camino que supo hacerse con esfuerzo y mucha dedicación e incluso el trabajo que hasta la actualidad continúa llevando adelante.

Beby señaló que su trayectoria estaba elegida desde antes de que naciera: “Vengo mamando música desde la panza de mi madre”, dijo recordando haber sido partícipe en las clases que daba su madre como profesora o acompañando a su padre a escuchar, por horas, diferentes óperas que reproducían en el tocadiscos a cuerda.

Con una vida teñida por la música D’ Indio, que empezó a tocar el piano cuando sólo tenía 3 años y aprendiendo de oído y sin saber todavía leer, realizó la primaria y secundaria en la Escuela Normal; se recibió de maestra y comenzó a enseñar en distintas escuelas de Posadas.

En ese entonces “estaba todo el día metida en la escuela”, detalló Beby que tenía horas en la Normal Mixta Estados Unidos del Brasil, en la Comercio 6 y en el Nacional (Escuela Provincial 1 Martín de Moussy). Con el tiempo, dirigió el coro de la Escuela Normal, que más adelante pasó a depender de la Dirección General de Cultura de la Provincia: “Al comienzo me costó mucho porque no había ningún coro, menos de polifonía. Tenía que llamar a los padres a que les den permiso a sus hijos para poder quedarse después de la escuela o venir los sábados a la mañana hasta el centro para poder ensayar. Era todo muy nuevo y reciente y realizamos un arduo trabajo”, contó quien fue protagonista de numerosos encuentros corales. “Sin embargo, llegó un momento en que se entusiasmaron tanto los chicos que no tuve que llamarlos. Venían a ensayar felices y con muchas ganas. Ese amor que siento por lo que hago les supe transmitir a ellos y es mi más grande satisfacción”, agregó D’ Indio.

Su relevante figura cobró una gran dimensión en 1979, cuando luego de años de desempeñarse como docente de música y directora de coros en el ámbito estatal, Norma se independizó del Estado y formó la Agrupación Coral Misiones (ACM). Bajo este nombre se desarrollan el Coro Polifónico y el Coro de Niños de la ACM, entidades sin fines de lucro, con el solo objeto de difundir el canto coral dentro y fuera de la provincia.

Su labor ad honoren y “por simple amor al arte y a la provincia”, como lo dice ella misma, la llevaron a cumplir este año más de medio siglo de una carrera dedicada a pluralizar el arte en todos los rincones de la provincia e incluso en otras partes del país y el mundo. “Mi mayor orgullo es ese. No me interesa que no haya cobrado nunca un centavo, pero sí tengo el cariño y el reconocimiento de toda una ciudad que valora mi trabajo y amor por la música”, detalló la profesora que contó con la participación de más de 3.000 personas en todos sus proyectos corales. Además, “siempre digo que la cultura es para todo el pueblo. Por eso tampoco cobro entradas en las presentaciones, porque la cultura se comparte” continuó Beby que el año pasado dirigió ‘Te damos gracias Señor. La misa correntina’, en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento.

“Es toda una vida dedicada a esto y no me deja más que satisfacciones. Porque así como en la vida siempre hay momentos lindos y otros no tanto, dentro de mi trabajo también afronté disgustos y preocupaciones. Pero fueron opacados por los muchos momentos felices y gratificantes que me tocaron vivir”, reflexionó resumiendo todo el camino recorrido. “Enseñar con cariño es lo que llena mi alma, por eso lo sigo haciendo y lo voy a hacer hasta mi último día”, acotó quien continúa actualmente dirigiendo ACM.

Reconocimientos

Entre otros tantos reconocimientos a su detacada labor y trayectoria, D’ Indio fue declarada ciudadana Ilustre de Posadas y en 2013 recibió la medalla a los Mayores Notables Argentinos como reconocimiento a su invaluable labor, título recibido por parte de la Cámara de Representantes de la Nación.

Asimismo, la Secretaría de Cultura de Misiones organizó un reconocimiento especial para homenajear su trayectoria. El evento iba a realizarse ayer, pero fue postergado por las inclemencias del tiempo, con fecha a confirmar en los próximos días.