Agua bendita: la lluvia aplacó el 90% de los incendios en Misiones

viernes 27 de noviembre de 2020 | 3:26hs.

Llegó la lluvia salvadora y calmó la intensidad del fuego que amenazaba a gran parte de la provincia. Sólo la naturaleza pudo contener, momentáneamente, el desastre ecológico causado en la mayoría de los casos por el hombre.

Luis Chemes, director del Plan de Manejo del Fuego del Ministerio de Ecología de Misiones, explicó a El Territorio: “Focos activos de calor quedan muy pocos, seis o siete. Esto es producto de las lluvias, pero todavía pueden estar despidiendo humo porque agarró madera dura”, al tiempo que agregó que las lluvias más fuertes se esperaban anoche en la zona de la Reserva de la Biósfera Yabotí.

“Todavía no sabemos donde estamos parados, hay que dar un tiempo a esta situación. En Yabotí donde hubo la situación más grande se va a hacer una guardia de ceniza pero está lloviendo, aunque todavía no con la intensidad deseada”, agregó.

Mirando hacia adelante, aseguró que “esto va a permitir reprogramar una nueva actitud ante este fenómeno que tenemos de déficit hídrico y acumulacion de material ignífugo y otros factores que inciden para tomar extrema precaución”.

Por su parte, Daniel Blanco, coordinador regional NEA del Plan Nacional del Manejo del Fuego, coincidió en que “casi todos los focos dimos por extinguidos pero estoy seguro que hay partes de Yabotí o Cuña Pirú que todavía puede haber por el tipo de combustible, que es madera dura, puede estar todavía humeando”. Asimismo, aclaró que ayer no operó el avión hidrante en primer lugar por la lluvia, pero además aseguró que “nadie solicitó, o sea que los focos están extinguidos en un 90 por ciento”.

Es así que después de cinco días intensos de fuego en distintos puntos de la provincia, las lluvias que comenzaron a caer entre la noche del miércoles y la mañana del ayer alivianaron la situación.

Sobre el origen de los incendios, desde el Ministerio de Ecología explicaron que aún no se determinó puntualmente, pero el 99% fueron provocados por el hombre. Asimismo, aún no hay precisiones sobre la cantidad de superficie afectada, aunque ya se inició un relevamiento exhaustivo. Además, informaron que los ejemplares de fauna silvestre encontrados van a ser relocalizados en la reserva El Puma.

Controlado, pero no extinguido

Julián Kruzelniki, jefe de Bomberos Voluntarios de El Soberbio, también dijo que “la lluvia nos favoreció un montón, hay muy pocos focos activos de incendio, hay troncos que se estaban quemando y se les está haciendo enfriamiento”.

Y enfatizó: “Gracias a Dios llovió y eso va a aplacar la situación en toda la provincia, pero acá tenemos que seguir todavía haciendo un seguimiento por un par de días para que no surja otro foco. La lluvia no fue suficiente, va a enfriar todo pero los troncos y focos activos donde empieza a soplar el viento se van a volver a reavivar, eso hay que controlar que no pase”.

Por eso realizaron tareas de enfriamiento y sofocación de puntos calientes, como la construcción de líneas cortafuegos, corte de árboles y troncos con muchas brasas.

El intendente de El Soberbio, Roque Sobocinski, afirmó: “Esto sofoca las llamas, lo que arde, lo de grande dimensiones porque genera humedad y el fuego no se expande. Lo que queda son troncos quemando y eso es lo que intentan reducir los bomberos”.

En ese contexto explicó que también se realizan caminos contra fuegos, y que se intenta terminar de sofocar los focos antes de que paren las lluvias y vuelvan los vientos, que podrían reavivar las llamas. “Es un incendio controlado pero no extinguido”, explicó el jefe comunal.

La situación en el Yabotí era, hasta el miércoles, la más compleja de Misiones. Se calculaba que más de 200 hectáreas habían sido afectadas por el fuego, y que se ponía en riesgo, al menos, 25 especies propias de la biodiversidad misionera.

Durante el miércoles, el día de los trabajos más intensos, con un cuerpo de 90 brigadistas se trató de ponerle un freno a las llamas que avanzaban por el monte. Los miembros del Plan Manejo del Fuego, Guardaparques, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Policía de Misiones se abocaron a esa tarea.

El fuego estaba contenido, pero recién con la llegada de las lluvias, durante la madrugada y las primeras luces de ayer el fuego se pudo controlar, y la esperanza de que la pesadilla de fuego llegue a su fin está más cerca.

Falta de conciencia

Emanuel Grassi, director del Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio), dialogó con Radioactiva 100.7 y comentó que “hay una lista roja de especies que están en peligro de extinción, al menos 25 entra fauna y flora”.

En cuanto a las lluvias, reconoció que “tuvimos una buena jornada pero la sequía va a seguir y tenemos que estar atentos a eso”.

Asimismo, insistió en que el efecto de estos fenómenos causados por el hombre tienen un impacto en algunos casos irreversibles en el ecosistema. “Sin biodiversidad la provincia se queda sin su servicio ecosistémico que es el agua pura, los alimentos. Qué ignorante es la gente pensando que los recursos son infinitos. Cada vez que se generan estos eventos están atentando incluso contra su propia vida”.

Aseguró también que “vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte de concientización, aunque las nuevas generaciones tienen mucha conciencia ambiental”.

Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció que desde la Biofábrica Misiones se preparan 50.000 plantines de especies nativas para replantar las zonas incendiadas, entre marzo y septiembre del 2021.