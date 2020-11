Santo Tomé se mantiene con 14 casos activos y unos 200 aislados

jueves 26 de noviembre de 2020 | 15:45hs.

El secretario coordinador de gabinete municipal, Diego Garay, se refirió a la situación epidemiológica en la localidad de Santo Tomé, Corrientes.

“Por el momento son 14 casos. Se espera un incremento, esperemos que no sean tantos. Se realizaron muchos hisopados, por tandas, y seguimos rastreando, recabando información, cruzando datos, prestando atención a muchas cuestiones porque los contactos fueron muchos en un gimnasio, donde concurre mucha gente, y eso hizo que no haya un foco, una familia o un barrio, como pasó en otras oportunidades, sino que los casos activos son en distintos lugares, eso es lo que en realidad preocupa y nos llevó a tomar medidas restrictivas hasta el domingo de frenar un poco la circulación de las personas”.

Cabe recordar que desde el lunes 23 todos los gimnasios cerraron sus puertas por una semana y para poder reabrir el lunes deben presentar al Municipio un listado con sus asistentes, sin excepción. Además, se restringió la atención de locales de comida, delivery, heladerías, entre otros.

“En la medida que van llegando esos hisopados nosotros vamos a seguir recibiendo resultados mañana, el sábado, y nos va a dar una claridad de la situación real de Santo Tomé, y ojalá Dios quiera sea estable, y el día lunes podamos volver a la normalidad, o por lo menos sin modificar las restricciones”, apuntó el funcionario.

Restricciones más duras

La posibilidad de restricciones más duras “siempre está. Lo que hacemos es una evaluación in situ de la situación, cuando sucede se hace una evaluación y se tienen en cuenta muchas cosas, por supuesto siempre está el criterio médico sanitario de los profesionales de la salud que indican agudizar las restricciones, y demás, y de alguna manera se busca hacer un equilibrio entre las medidas más estrictas y medidas intermedias, contemplando también la situación económica y laboral de los santotomeños. Pero la verdad es que quedó demostrado con esta situación que hay un porcentaje de la población, no quiero decir la mayoría, que presta muy poca colaboración tanto en la prevención como cuando es un contacto de un positivo activo, y pasa a ser sospechoso. La colaboración es muy poca. El personal médico y de salud está agotado. Los médicos no pueden hacer de detectives, tratar de sacar de a una las respuestas para ver si podemos establecer los nexos, la gente prefiere esconderse, ocultar información. Ni los médicos ni las fuerzas de seguridad son niñeros, ni existe la capacidad operativa para controlar uno a uno todo el pueblo”, dijo Garay.

No obstante, la Comisión de Emergencia solicitó en las últimas horas la sanción de una ordenanza que multe a los comercios e instituciones que no cumplan con los protocolos.

“Hasta el momento no teníamos sanciones en la órbita del Municipio. En los primeros tiempos la mayoría (de los comercios) colaboraban, y algunos advirtieron este déficit de sanciones, y empezaron a no cumplir con los protocolos, y la verdad es que somos responsables los ciudadanos comunes que vamos a un supermercado, restaurante, gimnasio; pero también los propietarios y encargados, ellos tienen un grado de responsabilidad en no permitir por ejemplo que una persona vaya sin barbijo, o en no permitir que si la mesa está habilitada para cuatro, le habilita para diez. La colaboración tiene que ser de todos, y en este sentido vamos a pedir una normativa que contemple sanciones, multas y clausuras preventivas para que aquel local, institución, comercio que no cumpla, y ya tenga advertencias, tenga algún tipo de sanción porque pone en peligro la salud del resto y la fuente de trabajo del que sí cumple”, indicó.

En cuanto al proceso a seguir, relató que el proyecto se enviará al Concejo Deliberante, donde seguramente se tratará en sesión especial.

“Si los concejales consideran posible desde el punto de vista legislativo, lo aprobarán y desde Bromatología tengan más herramientas, y sobre todo al juzgado de faltas a la hora de determinar la responsabilidad o no”.