Covid-19: por alta demanda solicitan a personas con síntomas que se comuniquen al 0800

jueves 26 de noviembre de 2020 | 13:29hs.

En la mañana de este jueves, desde el hospital de la localidad de Puerto Iguazú dieron a conocer que debido a la alta demanda que registran por parte de los pacientes al 107, por síntomas de covid-19, solicitaron a la comunidad a que utilice la línea gratuita 0800-444-3400 que maneja el Ministerio de Salud de la provincia ya que el personal no está logrando cumplir con la demanda.

Desde el hospital indicaron que ante cualquier duda o consulta respecto a síntomas de Covid-19 se deben comunicar al 0800, el mismo es gratuito y cuenta con atención medica profesional las 24 horas. El personal médico tomará los datos y guiará al paciente los pasos a seguir, en el caso que fuera necesario derivaran la llamada al 107 local dependiendo la gravedad del estado de salud del paciente.

Además en una comunicación interna del nosocomio desde la dirección aclararon que los pacientes no deben acercarse al hospital, no deben acercarse al nosocomio, hisoparse sin la recomendación de los médicos de la línea gratuita y no deben llamar al 107. Además resaltaron que toda persona que estuvo en contacto con un caso positivo o convive con un paciente se considera covid positivo sin necesidad de hisopado.

Asimismo aclararon que toda persona que pierde gusto y olfato, se considera Covid positivo sin necesidad de hisopado. Solamente se va procederá a hisopar personas enviadas por el servicio de atención medida del 0800 si la edad o el cuadro médico lo requiera.