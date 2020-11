Iguazú: una familia se quedó con lo puesto tras incendiarse su vivienda

jueves 26 de noviembre de 2020 | 7:58hs.

Una familia compuesta por un matrimonio joven y dos niños de 9 y 5 años perdieron todo tras incendiarse su vivienda ubicada en la calle Juan Manuel de Rosas en Villa Florida de la localidad de Puerto Iguazú.

La familia se encontraba en el patio haciendo la tarea de la escuela cuando escucharon un ruido dentro de la casa. Al ingresar a la planta superior del inmueble la habitación estaba en llamas. El fuego se habría originado por una vela.

Según el testimonio de la mujer la joven pareja intentó controlar las llamas mientras los vecinos al ser alertados por los dueños, llamaron a los bomberos. “Tiré agua en la habitación, salí, corte la energía del pilar y le grité a mis vecinos que llamen a los bomberos. Con mi marido tratamos de sacar cosas, pero no fue mucho porque el fuego avanzó rápido”, contó Eugenia propietaria de inmueble.

Rápidamente llegó una dotación de bomberos que empezaron con los trabajos y minutos más tarde arribó la segunda dotación, que con la ayuda de muchos vecinos trabajaron para extinguir las llamas, buscando salvar los bienes materiales de la familia. No hubo heridos, no obstante la propietaria de la casa debió ser trasladada al hospital ya que no se encontraba bien por inhalar humo al tratar de salvar sus pertenencias.

Gracias a la colaboración de vecinos y conocidos, la familia contó con un lugar para pasar la noche, no obstante necesitan colaboración de todo tipo. Las personas que quieran colaborar se pueden comunicar al 3757679051.

Trabajaron en el lugar Bomberos de Iguazú, Policía de Misiones, y la Dirección de Tránsito Municipal.