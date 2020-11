El cuerpo de Maradona se encuentra en Casa Rosada para su velatorio

jueves 26 de noviembre de 2020 | 1:20hs.

El cuerpo de Diego Maradona llegó pasada las 1 de la madrugada de este jueves y será velado primero para sus íntimos y la generación del Mundial 86. Las puertas se abrirán para el resto del público a las 6 de la mañana.

En el Ejecutivo calculaban que podrían despedir al astro más de un millón de personas durante 48 horas. Sin embargo, por pedido expreso de la familia, la ceremonia concluirá este mismo jueves a las 16.

Fuentes oficiales indicaron que la ceremonia será en una capilla ardiente montada en el mismo lugar donde hace diez años velaron a Néstor Kirchner.

Pasadas las 0.30, Claudia Villafañe, y Dalma y Giannina, las hijas de Maradona, ingresaron en la Casa Rosada, donde aguardaban el traslado de los restos para realizar una ceremonia íntima, antes del ingreso del público. El personal de la sede del Ejecutivo tendrá asueto administrativo.

La entrada para despedir a Maradona será por de Balcarce 50; el egreso por Balcarce 24. Habrá dos vallados para contener a los asistentes. Habrá un único ingreso para el público desde Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Por su parte, los familiares e invitados accederán por la entrada de explanada de la avenida Alem y Rivadavia.

El Presidente confirmó en diálogo con la Tv Pública que habló con Claudia Villafañe, ex esposa del capitán de la Selección, y se puso a su disposición.

Miguel Cuberos, subsecretario de Asuntos Políticos, de secretaría general de Presidencia, es el nexo de la Casa Rosada con los Maradona. El funcionario fue el encargado de combinar la visita del ex DT de Gimnasia a la Casa Rosada.

No hubo pedidos de la familia. La ex esposa del ex jugador de Argentinos, Boca y el Napoli fue el primer canal de comunicación entre la Casa Rosada y la familia Maradona. No hubo pedidos particulares, solo el hecho de que se colocara una bandera argentina cerca o encima del féretro.

La expectativa es mundial. Periodistas de medios de todo el planeta pidieron acreditarse para participar del acto.

En este punto, el Gobierno confirmó que quienes cumplan los requisitos para desarrollar su trabajo periodístico podrán ingresar al país a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, el de San Fernando o la Terminal de Buquebús en el Puerto de Buenos Aires presentando previamente acreditación de prensa y certificado médico que acredite carencia de sintomatología compatible con caso sospechoso de Covid-19.

El Presidente recibió el llamado de líderes extranjeros como el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el ex mandatario brasileño Lula de Silva.

El mandatario decretó tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha y se anunció que suspendió sus actividades programadas para el jueves, en Santa Fe, y para el viernes, en Chaco. Durante el transcurso de la noticia, algunos de sus seguidores homenajearon al 10 con pancartas en las rejas de la Rosada.

La magnitud de la ceremonia y la asistencia masiva que se espera hicieron que la Nación debiera coordinar un operativo de Seguridad con la Ciudad. Habrá dos vallados sobre la Plaza de Mayo para evitar desmanes. También participan de la organización funcionarios de los ministerios de Seguridad, Defensa y Salud.

Diego Armando Maradona murió este miércoles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el barrio San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde se había instalado días atrás luego de la operación en la cabeza a la que fue sometido por un hematoma subdural. El 30 de octubre había cumplido 60 años.

La Rosada vuelve a vestirse de luto, luego de que se velaran los restos de 6 ex presidentes y, más cerca en el tiempo, de otro ídolo deportivo como Juan Manuel Fangio, en 1995.

El cuerpo de Maradona fue sometido este miércoles a una autopsia en la morgue del Hospital de San Fernando, para confirmar las causas de su muerte.

La Justicia de San Isidro ya inició una causa en la que cuatro fiscales investigarán las circunstancias de la muerte del DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien falleció a los 60 años en un barrio privado de Benavídez, partido de Tigre.

Decenas de seguidores comenzaron en la noche del miércoles a agruparse en las inmediaciones de la Casa Rosada para despedir a Diego Armando Maradona, que será velado el jueves, a partir de las 6, en un salón de la Casa de Gobierno, con ingreso por la calle Balcarce. La despedida pública de la leyenda se extenderá hasta las 16.

Al mismo tiempo, otros cientos de personas se habían acercado a la calle Tres Arroyos, donde el cuerpo de Maradona permanecía en una casa velatoria, donde se preparó el cuerpo del legendario exjugador.