Herrera Ahuad recordó a Maradona cuando lo cubría como DT de Mandiyú

miércoles 25 de noviembre de 2020 | 19:28hs.

El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad recordó hoy a Diego Armando Maradona cuando trabajaba de periodista en los medios de Corrientes y el Diez hacía sus primeras armas como técnico de Mandiyú de Corrientes.

“Así te recuerdo.... Campo de entrenamientos de Mandiyú sobre la ruta 12, me acerque con miedo, te dije... trabajo haciendo notas para varios medios, con eso me banco mis estudios. Quiero ser médico. Me pusiste la mano al hombro y me preguntaste “que necesitas””, recordó Herrera Ahuad en un hilo de twitter que despidió a Maradona.

“Solo atiné a decirte si podías darme la formación para el domingo... me dijiste... “es mi primera práctica”. Pero Carlos (Fren) te la da, pone que te la dije yo. “Y cuando vengas a los entrenamientos pregúntame lo que quieras saber”, agregó.

“Fueron 2 meses intensos, el viejo hostal del Pinar donde te hacía la guardia, Cancha de Huracán, Tipoiti, Mandiyú. Nunca más nos vimos para contarte que me recibí de Médico. Que brilles siempre 10”, finalizó el gobernador con una imagen del número 10.