Deportistas y personalidades del mundo despiden a Diego en las redes sociales

La inesperada muerte del más grande futbolista de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, a los 60 años, despertó la reacción de distintas personalidades del mundo que utilizaron las redes sociales para despedirlo.

No solo los referentes del fútbol actual hicieron pública su tristeza sino los propios futbolistas y entrenadores que se enfrentaron a Diego o tuvieron el privilegio de compartir equipo con él.

Igual actitud tuvieron reconocidos políticos internacionales, referentes de la cultura mundial y millones de personas que desde el mediodía hicieron que su apellido sea tendencia absoluta.

Pelé, con quien muchas veces se lo enemistó, publicó una foto de Diego levantando la copa del mundo y aseguró que perdió a un "amigo" pero "el mundo perdió una leyenda".

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA

El tenista Rafael Nadal posteó que "hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradoda, uno de los deportistas mas grandes de la historia".

Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina 🇦🇷

El Club Nápoli, donde Madarona es considerado un Dios, publicó: "Todos esperan nuestra palabra. ¿Qué palabra podemos dar con un dolor como el que estamos viviendo? Ahora es el momento de llorar. Luego vendrá el momento de las palabras".

Javier Mascherano, quien hace poco oficializó su retiro el fútbol también agradeció "eternamente Diego por todo lo que nos diste!!! Descansá en paz. Te lo ganaste de sobra".

El ex presidente de Brasil, Lula Da Silva lo describió como "un gigante del fútbol" y destacó "su compromiso con la soberanía latinoamericana".

1 - Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e seu compromisso com a soberania latinoamericano marcaram nossa época. pic.twitter.com/DubeM2PgQ4