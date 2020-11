Los incendios en Misiones y las complicaciones de inhalar el humo que circula en el aire

miércoles 25 de noviembre de 2020 | 11:29hs.

Misiones es azotada por una intensa sequía que sumada a las altas temperaturas y la inconciencia de alguans personas dieron paso a una serie de incendios que se propagaron en distintos puntos de la provincia.

Debido a las llamas que consumen árboles, pastizales y todo lo que encuentra a su paso hace que el humo no sólo se quede en las áreas rurales sino que también se hizo sentir en las zonas urbanas.

El humo al ingresar a las vías respiratorias genera una serie de complicaciones que podrían evitarse tomando algunas medidas al respecto.

Guillermo Fraga, pediatra, especialista en alergia y en neumonología, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: "La verdad que es un problema que se está repitiendo no sólo en Misiones sino también en Corrientes y la bruma nos afecta bastante".

"Lo que pasa con el humo es que cuando se incendia un monte lo que hay son diferentes partículas en el aire y el viento las lleva a todos lados, eso es lo que uno respira y la absorción afecta a las víuas respiratorias", comentó.

El profesional expresó que afecta en distintas medidas a las personas cercanas a las llamas y a las que se encuentran alejadas, "puede presentarse irritación ocular, congestión nasal, dolor de garganta o problemas importantes como el monóxido de carbono que llega a los pulmones y no permite que llegue normalmente el oxígeno".

Elementos de protección

Fraga manifestó que antes del uso de un barbijo es recomendable una bufanda pero también presentan inconvenientes, "los barbijos no están diseñados para niños y a los adultos les queda mejor y en segundo no están hechos para estas partículas e incluso cuando se pone y se saca la parte de adentro queda contaminada y si el área afectada es una vivienda no son sólo partículas de árboles sino que se vuelve complejo y tóxico".

Las recomendaciones más importantes son

- En lo posible no estar tanto tiempo al aire libre.

- Ver en qué zona nos encontramos y si llegamos a sentir el olor a humo.

- Taparse la boca.

- En caso de uso de aire acondicionado, limpiar los filtros.

-No prender estufas o aspiradoras.

-No fumar.

Síntomas

El médico pediatra afirmó que lo principal es de lo posible permanecer dentro de las viviendas, "si uno tiene irritación en los ojos hay que lavar todo perfectamente, bañarse bien, la zona de la nariz limpiarla porque hay veces que quedan cenizas, usar agua y jabón y ver si algun integrante de la familia tiene síntomas de afectación que son taquicardia, mareo, no sentirse bien y cansancio".

"Esto se produce porque el monóxido que se inhala tiene afinidad con células que llevan el óxigeno y es por ello que se ve afectada por lo que no se produce el intercambio, afectando a la sangre y a los órganos que incluso puede causar la muerte sino está muy cercano a los incendios", alertó.

Finalmente se refirió a los grupos de riesgos como ser niños, ancianos, "cuando la afección avanza se produce la tiene somnolencia que es uno de los signos notorios que deben alertarnos"