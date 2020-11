Avanza el fuego en la Biosfera Yabotí y esperan llamas de grandes magnitudes

miércoles 25 de noviembre de 2020 | 10:09hs.

La sequía, las altas temperaturas y vientos arremolinados hecharon por tierra todo el trabajo realizado en la jornada de ayer por parte de Bomberos Voluntarios en la Biosfera Yabotí, donde el fuego avanza sin piedad y el temor a que se propague a viviendas lindantes incrementa con el correr de las horas.

Se espera que en la jornada de este miércoles el avión hidrante contribuya con las tareas realizadas y de esta manera humedecer la zona para que las llamas no se extiendan y consumen más hectáreas de las ya perdidas.

El intendente de la localidad de El Soberbio, Roque Soboczinski, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y enfatizó que espera con esperanzas la llegada de precipitaciones para calmar el fuego.

"En las últimas horas tuvimos un incremento de vientos tipo remolinos por lo que vimos todo el trabajo desbordado y el incendio que se propagó en grandes proporciones. Ahora se sumaron nuevos vientos y tendremos los mismos inconvenientes que en la jornada de ayer, por lo que esperamos que mañana exista humedad con la llegada de lluvias y sofocar las llamas", dijo el primer mandatario provinicial.

Soboczinski remarcó que si todo continúa de la misma manera son todos elementos de combustión que sumados al descuido de la gente genera esta situación desesperante, "el resultado es que pese a que hay mucho esfuerzo y voluntad, nos vemos superados porque es una selva muy densa y tupida. La sequía prolongada, con la helada previa que mató especies de la selva, son todos elementos que se suman y tendremos un incendio fuera de control".

Colonia Pepirí

"El incendio de Colonia Pepirí es un paraje un poco más al sur, justo en la desembocadura del arroyo homónimo con 125 hectáreas que se registraron en los satélites que ya fueron afectadas y otro foco activo es en Papel Misionero con 100 hectáreas quemadas y con lo que se sumó el viento hoy vamos a lamentar más", explicó.

A su vez destacó que los aviones hidrantes van a ir humedeciendo las especies nativas, "pero está todo dado para un incendio de mangnitud más potente y ayer hubieron llamas que al llegar a las copas de los árboles se propaga muy rápidamente y va avanzando hasta 15 metros para adelante y eso dificulta todo".

Tarea constante

"Lo que se hizo ayer y antes de ayer, fue abrir caminos que circundaban los del fuego pero que igualmente se vieron traspasados, por fuegos que vinieron de otros lados, Fue un trabajo que se iba a retomar a las 4 y se iba a tratar de hacer un anillado para sofocar el incendio pero todo cambió", manifestó.

Por otra parte se refició al trabajó de evacuación de una familia en la jornada de ayer y ya se hizo un anillado para aislar a las viviendas y la escuelita con la selva nativa, en este sector está un gran equipo de logística para evacuar y trabajar si es que el viento rota para algún otro lado".

La sequía, un tema preocupante

El funcionario remarcó que no sólo existe el problema de los incendios sino que también está presente la sequía ya que el 50 por ciento de la localidad no tiene agua, "los pozos se secaron como también las vertientes, hay estanques de cría de peces que ya no tienen recursos, situación bastante caótica y comprometedora".

"Hay un agravante y es que las máquinas debieron ir a la selva para trabajar y no tenemos cómo remediar a la gente local. Es una cuesión de cruzar los dedos y que vengan las lluvias", detalló.