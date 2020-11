Abrirse al arte

miércoles 25 de noviembre de 2020 | 4:11hs.

Los regalos son oportunidades de expresar cariño, gratitud, de concretar físicamente lo que muchas veces cuesta decir en palabras. Así, regalar arte autóctono se convierte en esa manera única de apelar a lo más sensible, de aportar al crecimiento sensorial, emocional, cultural del otro al tiempo que es una apuesta al ingenio local.

En esta línea, previendo la llegada de la Navidad, Espacio Base lanzó la 4ª edición del Mercado de Arte que además de promover la visibilización de creadores contemporáneos de la Tierra Colorada, en esta oportunidad ofrece sus obras (pintura, escultura, ilustraciones, fotografías y más) bajo los ejes temáticos de optimismo, alegría y vida como para contrarrestar un año marcado por la ansiedad y la incertidumbre.

De este modo, si bien la feria se desarrollará del 11 al 19 diciembre (con protocolo y reservas previas) para animar la previa, comienza hoy una serie de charlas con referentes de las artes visuales a través de Instagram/espacio_base.

“El arte es muchas cosas, pero en principio es hacer en comunidad, estar conectada a la tierra, al territorio del que formamos parte”, arracó explicando Natalia Albanese docente, investigadora, gestora cultural oriunda de Córdoba que cerrará el ciclo de charlas el 16 de diciembre

“Entonces pensar el momento de circulación y comercialización es una instancia donde no sólo se activa una venta, que está claro es fundamental esa pata económica, sino también la instancia simbólica del reconocimiento”, detalló.

En coincidencia, la misionera de exportación Carmen Cáceres (Instagram.com/carmen.m.caceres), en su rol de ilustradora, entendió que “si no hay gente que compre y crea en el arte local, es muy difícil que crezca”. La traductora literaria que se volcó hace unos años al collage y la técnica de mix media, es quien abrirá la serie de charlas hoy a las 19 y destacó que dar lugar a un mercado de arte, valorar la producción local también permite al artista explorar, idear nuevas formas, animarse a más.

“Cuando hay alguien que compra un artista local, apuesta a ese artista y deja de gastar mucho dinero en enmarcar una lámina de Monet para invertirlo en algo local. Está generando ciudadanía en su entorno, generando posibilidades, reconocimiento. En el ámbito cultural donde a veces todo está más informal o frágil, esos gestos de activación de compra son básicos para seguir adelante”, sumó Albanese, quien entendió este momento de crisis pandémica es una oportunidad para reflexionar sobre muchas de nuestras prácticas.

Marina García Barros de Río Negro (Instagram.com/artistasenlaboratorio), el 2 de diciembre y Luciana Martínez Bértoli (Instagram.com/espacio_nido) de Tandil el 9, completan el programa de debates online.

Asentar base en Posadas

Si bien las charlas estarán enfocadas cómo iniciarse en el mercado del arte, espacios de muestra y demás, para el público es una ventana para acercarse y dialogar cara a cara con los hacedores culturales de estos pagos.

Carmen Cáceres abrirá el juego hoy a las 19. La posadeña emigró a los 17 y hoy a los 38, pandemia mediante volvió a instalarse en su ciudad natal.

“La respuesta fácil de qué aportarán las charlas, es que mucha más gente interesada en este mundo, pueda, al escuchar estas historias de vida, ver alternativas que por ahí no habían imaginado”, reconoció sobre el encuentro. Además, resaltó que “está buenísimo para conocer las apuestas locales, porque es mentira que en las redes está todo. Si no buscás, en las redes, te aparece siempre lo mismo”. En este camino, es que por una amiga en común Carmen llegó a Julia Barrandeguy, de Espacio Base y se relacionó con más artistas locales. Es que si bien venía año a año a Posadas, no se codeaba con estos pares.

En el recorrido de su vida, trabajó 8 años como parte de la organización del festival de literatura Filba en Buenos Aires y como traductora literaria en España y Nueva York. Hace cinco años, encontró en el arte, una forma más espontánea de expresión.

“En mí, nació como una necesidad de trabajar con materiales que no fueran tan volátiles y moldeables como la palabra. Con la ilustración, cualquiera sea el medio que uses o con el arte en general, te tenés que rendir a los materiales. Hay cosas que podés hacer y cosas que no”, graficó quien hoy experimenta con elementos locales como el papel misionero.

Resignificar la imagen, darle otra lectura (por ejemplos a fotos antiguas que interviene) es uno de los móviles que encuentra más apasionante en su rol de ilustradora.

Con esa mirada, reflexionó que la importancia de mostrar esta labor artística, es que “mucha gente por lo menos sepa que esto existe, que no es que en Posadas no pasa, el arte está presente y hay, por ejemplo, ilustradores de p* madre....”, refirió al tiempo que marcó le gustaría ver más ilustración contemporánea en los medios, la publicidad misionera, así como se fue imponiendo en el resto del mundo.

La destreza local encuentra la forma de hacerse ver, su ingenio asoma como chance de iluminar los rasgos propios de esta tierra y con un rumbo distinto, nuevo, brillante, aguarda el éxito.