La Línea 144 recibió más de 81 mil llamados de mujeres violentadas 

miércoles 25 de noviembre de 2020 | 4:02hs.

Desde enero a septiembre de 2020 se registraron más de 81 mil pedidos de auxilio de mujeres que sufren violencia en la Línea 144 Nacional. En tanto, el Observatorio Nacional Mumalá indicó que hasta septiembre de este año se registraron 181 femicidios confirmados: uno cada 32 horas.

Por su parte, el Observatorio de Femicidios ‘Adriana Marisel Zambrano’, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, registró 175 femicidios dentro del período de aislamiento/distanciamiento obligatorio (del 20 de marzo al 12 de noviembre de 2020); la provincia de Misiones se sitúa en el quinto puesto. Es que durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se incrementaron en casi un 25% los pedidos de ayuda respecto al mismo período del año anterior.

“Más allá del dato cuantitativo y numérico detrás tenemos historias, nombres, vidas y voces que fueron silenciadas para siempre”, reflexionó Alejandra Petit, trabajadora social e integrante de la Oficina de Protección de Derechos y Abordaje de las Violencias de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.

Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, agregó: “Es decir que uno de los lugares más inseguros y peligrosos sigue siendo puertas adentro de las familias, es ahí donde se manifiestan las diferentes formas de violencias”.

Según indicaron desde el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), aún no tienen cargados los datos de denuncia y asistencia a mujeres y niñas durante el 2020; sin embargo, las cifras recabadas durante el año pasado son alarmantes.

Señalaron que de las intervenciones domiciliarias que hizo la Línea 137, el 38,4% corresponde a la violencia psicológica; el 28,5% por violencia física y el 11,14% por violencia económica. Mientras que en la Policía de la provincia de las denuncias que se recibieron el 55,8% fue por violencia doméstica y el 25,8% por violencia de género.

Según lo registrado por la Policía de Misiones en 2019, “en el 75% de los casos quien realizó la denuncia fue la misma víctima y en el 25% restante cuando no fue la víctima quien denunció se puede visualizar que en el 43,5% son denunciantes anónimos; en el 38,2% es un familiar de la víctima y en el 14% terceros. El 80,4% de las víctimas eran mujeres”, dijo Silvana Labat, directora del Ipec.

“En las intervenciones telefónicas según edad y género de los niños y niñas tomé la población de 0 a 10 años que representan el 12,9% de víctimas de violencia y lo que quiero resaltar y es muy fuerte es que en este grupo en el 100% de los casos son las niñas las víctimas de violencia”, lamentó Labat.

Día de reflexión y lucha

“Cada 25 de noviembre nos invita a la reflexión sobre el abordaje de las violencias de género, cada año nos encuentra tristemente con cifras que nos estremecen como ciudadanas y mujeres, al saber que a pesar de los esfuerzos, luchas y conquistas en materia de derechos y políticas públicas para atender este flagelo, debemos reconocer que en muchos casos llegamos tarde”, señaló Petit.

Consideró que no alcanza sólo con promocionar un slogan acerca de las violencias sino que es necesario construir herramientas concretas de abordaje en toda esa ruta crítica que deben transitar las mujeres en situación de violencia.

“Conocer y apropiarse del sentido de esta lucha diaria. Creo que un gran paso cualitativo es reconocer que la violencia está instalada en nuestros procesos de interacción social, en nuestra cultura patriarcal, en nuestras formas de comunicarnos y se mueve y reproduce basado en prejuicios, mitos y lugares comunes del cual todes somos parte”, consideró la trabajadora social.

El femicidio es la mayor expresión de la violencia contra la mujer, existen otros tipos como la simbólica y psicológica, así como la sexual y la económica.

“Las violencias no sólo se expresan en un golpe o moretón, muchas no son visibles, pero se viven en el plano emocional y subjetivo bajo mecanismos de control y manipulación que poco a poco van reduciendo a la persona a un nivel tan bajo que pierde la capacidad de sostenerse por sí misma, de poder creer, pensar y actuar por sí sola, dañan la identidad, la capacidad de socializar, de emprender, de estudiar y de crecer laboral y personalmente”, alertó.

Sobre el papel del estado en este flagelo que año año se lleva la vida de cientos de mujeres, sostuvo: “No podemos pretender que su abordaje recaiga únicamente en lo judicial, es un compromiso de todos y todas, en toda esa ruta crítica, humillante y muchas veces revictimizante que deben transitar las personas en situación de violencia”.

“Creemos que el Estado en estos últimos años asumió un compromiso respecto a estas temáticas, tenemos legislaciones y normativas que se podrían categorizar de vanguardia, pero la realidad es que tener leyes o hacer denuncias no alcanza”, cerró.



Seis femicidios en Misiones

Una estadística elaborada por El Territorio indica que en lo que va del 2020 se registraron seis casos que la Justicia definió e investiga como femicidios en la provincia de Misiones.

El primero de ellos se registró a mediados de febrero, en la localidad de Dos Hermanas, donde Sonia Cerpa (40) fue masacrada a machetazos por su ex pareja.

Las siguientes víctimas fueron Lorena Barreto en Puerto Libertad, María Solange Diniz Rabela en San Vicente, Yésica Tabarez en San Javier y Cintia Lemos en Montecarlo. Todas ellas fueron asesinadas por sus actuales o anteriores parejas, con el agregado de que los femicidas de Tabarez y Lemos terminaron suicidándose en la misma escena.

El último caso considerado como femicidio en la provincia fue el de Patricia Mereles (30), ultimada de un disparo en la cabeza en su casa de Puerto Iguazú. El presunto autor del hecho es su hijastro, Jonathan Da Silva (28), y en primera instancia la causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero con el correr de la investigación la Justicia consideró que el caso debía ser redefinido como femicidio porque hubo violencia de género de por medio.

Actividades

Puerto Iguazú.

El Movimiento Evita organiza hoy una sentada en la plaza San Martín, a las 17. A partir de las 18, en el mismo lugar, la agrupación Mujeres Autoconvocadas realizará una pintada y una puesta en escena en la que recordarán a cada una de las víctimas de femicidios.

Posadas.

En Posadas se realizará hoy una marcha contra la violencia patriarcal. La convocatoria es a las 15 en el Mástil (Mitre y Uruguay) y a las 16 comenzará la marcha hacia la plaza 9 de Julio. Piden uso de barbijo y distanciamiento social.





Iguazú: registran al menos tres denuncias diarias

Según los datos estadísticos brindados por la Unidad Regional V, solamente en Iguazú se registran desde enero hasta noviembre más de 900 denuncias, en tanto que de enero a noviembre del 2019 se registraron 500, lo que representa un incremento de 80% en la cantidad de denuncias realizadas en las comisarías, de las cuales un 40% de los agresores son reincidentes que violan la orden de restricción impuesta por la Justicia. La Policía recibe al menos tres denuncias diarias por violencia de género.

Haciendo referencia a las edades de las denunciantes la mayoría son jóvenes entre 18 a 30 y un 30% tiene entre 30 y 60 años.

Desde el Juzgado de Instrucción 3 indicaron que registran 153 causas en total, con 103 detenciones y diez prisiones preventivas. Estos datos incluyen diferentes causas como ser lesiones, amenazas, abusos sexuales y hasta femicidio o tentativa de femicidios.

En Iguazú se registraron varios hechos graves que tomaron trascendencia, como cuando de Evelyn Z. (30) fue brutalmente atacada con un machete en su vivienda, ubicada en el barrio Bicentenario, por su ex pareja que tenía una orden de alejamiento. La mujer debió ser intervenida quirúrgicamente y aún se recupera de las lesiones. El agresor, que también hirió a una vecina que quiso ayudarla, se encuentra prófugo con pedido de captura internacional porque es paraguayo.

Otro hecho de violencia de género que tomó trascendencia ocurrió en agosto. Se trata del caso de Natalia A. (26), quien sufre violencia por parte de su ex pareja. Su ex irrumpió en su domicilio al enterarse de que había iniciado una nueva relación y gracias a la intervención de los vecinos la cosa no pasó a mayores. Sin embargo, el agresor sigue acechándola.

Entre los hechos más graves está el asesinato de Ana Clara, una beba de 2 meses de edad que estaba en los brazos de su madre y el autor del disparo con un rifle de aire comprimido fue su padre. La causa no avanzó como se esperaba porque la madre de la niña cambió su declaración y manifestó que la bebe estaba en el cochecito y el arma se disparó accidentalmente.

Reclamos constantes

En Iguazú la agrupación Mujeres Autoconvocadas que nació tras el femicidio de Vilma, reclama constantemente políticas públicas para contención de las víctimas y denuncia constantemente la falta de capacitación en las comisarías y organismos públicos al tomar contacto con una mujer violentada.

“Nos hemos acercado a la comisaría un fin de semana a acompañar a una víctima a denunciar, primero buscan que no se realice una denuncia si no una exposición y luego no entregan la copia de la denuncia”, contó Antonella Balbino, integrante del grupo.

Otra lucha constante es la concreción de una casa refugio para las víctimas de violencia: “Es algo sumamente indispensable, este año hubo un anuncio pero nada más que eso”, dijo Balbino.