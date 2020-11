Misiones hace relevamiento de daños para declarar la emergencia agrícola

miércoles 25 de noviembre de 2020 | 3:53hs.

El sector agropecuario misionero atraviesa uno de sus peores momentos. La extrema sequía deja consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo, lo que vaticina una afectación económica importante para el sector.

Por este motivo, la provincia avanza en un relevamiento que determinará los daños que están siendo ocasionados. Se trata de un trabajo menester para declarar a la Tierra Colorada en emergencia y elevar el pedido a Nación para la aplicación de la ley nacional 26.509, tal como lo habían solicitado las entidades nucleadas en la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (Farm).

No obstante, este no es el único problema que deben afrontar los productores en estos tiempos. El robo de ganado y la usurpación de tierras se han convertido en delitos comunes en las chacras misioneras y cada vez de forma más violenta. Por esa razón, hace unos días, se reunieron los colonos autoconvocados en Santiago de Liniers para tratar el tema, y volverán a hacerlo hoy en Eldorado, con la presencia de las autoridades provinciales (más información en página 7).

A esto se suma una problemática histórica pero que cada vez toma mayor dimensión: el contrabando de animales hacia Brasil. Los mejores precios que ofrecen los vecinos brasileños seducen a muchos misioneros que deciden comercializar su ganado de forma ilegal a través de diferentes mecanismos de traspaso, dejando casi sin producción cárnica a la provincia, que ya viene siendo afectada en ese rubro justamente por la sequía y sus importantes secuelas.

El panorama es poco alentador, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se prolongarán hasta al menos los primeros meses del 2021. Sin embargo, la posibilidad de algún tipo de beneficio (a través de la declaración de emergencia) proyecta expectativas entre los productores. Si bien, aducen que no es la solución de fondo, por lo menos ayudará a paliar la situación compleja y desalentadora que se encuentran viviendo.

Relevamiento provincial

Desde el Ministerio del Agro de la Provincia se avanza en un trabajo conjunto con los diferentes sectores agrícolas, con el fin de determinar el nivel de daño que están padeciendo y posteriormente elevar dicho informe a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En diálogo con El Territorio, el ministro Sebastián Oriozabala explicó que “se tiene una ley nacional, un decreto reglamentario y un manual operativo de emergencia agropecuaria, establecido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por lo que Misiones adhiere a esa ley y en el manual operativo se explica qué es lo que se releva para que la Comisión evalúe la situación”.

“Eso nos abre puertas para gestionar recursos, beneficios fiscales, créditos, pero requiere un montón de información. Por eso, la semana pasada arrancamos el relevamiento. El Inta nos preparó también un informe meteorológico que es requisito a tal fin”, detalló.

En tanto, ayer por la tarde, el funcionario mantuvo una reunión con los diferentes sectores productivos para hacer un análisis de lo que cada área puede visualizar en sus respectivos escenarios.

“En estimaciones a la fecha de hoy, el sector citrícola está en buena situación, el tabacalero tiene una pérdida que no supera el 20%, el yerbatero tiene disminuciones de los kilajes, que si se prolonga va a ser de mayor impacto. Luego, el sector tealero sí tuvo una pérdida cercana al 50% porque estamos cosechando y vamos evaluando lo que se cosechó el año pasado y este año; mientras que en el sector ganadero lo que sucede es un problema de pasturas y de acceso a aguas para los animales”, contó el ministro.

Además, mencionó algunas de las obras que se están realizando en los municipios, tanto para la provisión de agua a los vecinos como también para la producción.

“Priorizamos el acceso a aguas en zonas rurales, por eso venimos trabajando con vertientes protegidas, pozos perforados, con el Imas también. Ese diagrama de trabajo venimos haciendo hace varios meses en los municipios, con obras para las familias”, dijo.

Y agregó: “hace mes y medio empezamos a trabajar con reservorios de aguas con Vialidad y los municipios, para los animales y la producción. En Gobernador Roca llegamos a 70 productores más o menos, el problema es que en un mes y medio no tuvimos lluvias y ese reservorio se seca, por eso va evolucionando la situación”.

“Eso se va analizando en el informe elevado a Nación, viendo las proyecciones que tendrán además aquellas actividades que hoy no son críticas pero que podrían llegar a estarlo más adelante. Creemos que en el transcurso de la semana que viene estaremos elevando a Nación, arrancamos hace diez días el relevamiento”, apuntó.

Consecuencias graves

Carlos Lanari, referente del sector ganadero, indicó que “el mayor problema que está teniendo el sector ganadero en este momento es la sequía, con la merma de producción que se está dando. Hice un informe para la Federación y la Sociedad Rural, en la cual se muestra los niveles preocupantes de falta de crecimiento de pasto y la falta de agua, con potencial pérdida de producción que en los cultivos ya se ven y en la ganadería de cría se van a ver”.

En ese sentido, apuntó que “las consecuencias en la ganadería se van a ver acá a diez meses cuando se hagan los testeos de preñeces y acá a dos años cuando esas preñeces se conviertan en menos terneros, y va a ser dramático. Las vacas están en tan mal estado que no se van a preñar, va a haber una merma espeluznante”.

“Hice un análisis comparando las imágenes de un mes con las actuales y es dramático el tema de las pasturas, hice una evaluación de 110.000 hectáreas y el 78% en algunos sectores y el 95% en otros están sin crecimiento alguno, en la época de mayor crecimiento. Eso se traduce en menor producción de carne y menor producción potencial de terneros acá a dos años”, manifestó.

Al tiempo que agregó: “cuando ves los pronósticos de mediano plazo, abril, mayo de 2021, no va a cambiar gran cosa el panorama, por eso se pide la declaración de emergencia. Está todo encadenado, el maíz está perdido, floreciendo enano, no va a producir nada, y eso te lleva a la ganadería, no va a haber esa fuente de forraje”.

Por su parte, el presidente de la Farm, Adrián Luna Vázquez, determinó que se aguarda la posibilidad de declarar la emergencia, “lo que desde el Ministerio nos dijeron que está en agenda, y haciendo el relevamiento, por lo que confiamos en que se avanza en eso”.

Contrabando

Otra de las situaciones que preocupa al sector es el contrabando de productos, como ganado, maíz y soja. La metodología es, en la mayoría de los casos, a través de canoas, de acuerdo a lo que indicaron los mismos pobladores fronterizos.

Al respecto, Luna Vázquez manifestó que “la preocupación radica no sólo en animales, sino también con la soja y el maíz, le causa un daño grave a la provincia este tipo de actividades ilícitas”.

“Acá en Misiones hay molinos que producen alimentos balanceados con base de granos de soja y maíz, hay frigoríficos que trabajan en la industrialización de la carne y para eso necesitan materia prima; ahora si el ganado, en lugar de venderse acá se lo vende a otro lado de manera ilegal, sin pagar impuestos ni tributaciones, se perjudica la provincia”, adujo.

Remarcó que “si en este momento se decretara la emergencia agropecuaria, tanto la provincia como la Nación hacen cada uno en la medida de sus posibilidades y la ley lo permite, sus aportes económicos para el sector. Ahora, si esos productos generados acá se venden a otros países ilegalmente, lógicamente se daña”.

Contó que la situación comenzó a pasar a mayores puesto que se registraron hechos delictivos de amenaza contra un jefe de oficina local del Senasa de Bernardo de Irigoyen, por lo que se está pasando a una situación grave.

“El Senasa tomó cartas en el asunto, sacó una resolución hace pocos días, por lo cual cualquier ingreso de Hacienda a Misiones tiene que tener autorización del Senasa para habilitar el campo o frigorífico de destino”, manifestó.

Por este tema, la Farm mantuvo una reunión con Sabina Frederic (ministra de Seguridad de la Nación) y Luis Basterra (Ministro de Agricultura), quienes estarían trabajando en el tema para encontrar una solución.

Por su parte, Carlos Lanari se refirió también al problema y resaltó: “Sé que hay pasaje de hacienda a Brasil por medios no lícitos, o al menos algunos de ellos, y que eso no correspondería, más allá de que es un problema de precios, como todo en la zona fronteriza”.

Y añadió: “Sé por noticias que es así y ha pasado, que en muchos casos no es legal el paso, proviene de un desfasaje de precios entre Argentina y Brasil, y además temas impositivos, típicos de la frontera. Es uno de los problemas que hay en la ganadería”.



Nuevo récord histórico por falta de lluvias

Desde el Inta realizaron un análisis de la situación meteorológica, en la que determinaron que “si vemos todas las series de años, que tenemos datos desde 1967, el promedio histórico de lluvias de estos tres meses es de 557 milímetros; mientras que la mínima es de 168,8 y correspondía al año 1971”.

“En el presente año, hasta la fecha, ha llovido 103,3 milímetros, o sea, lo que ha llovido hasta ahora en estos tres meses está por debajo de todos los registros anteriores, marcando un nuevo récord”, detallaron.

Y remarcaron que “nos está dando la pauta de lo seco realmente que se está viviendo en estos meses. Hasta ahora ha llovido el 18,5 por ciento de lo que tenía que haber llovido en estos meses.

Es realmente dramática la situación que se vive por estos motivos”.



En Eldorado se reunirán por los casos de abigeato

El robo de ganado y las usurpaciones de terrenos mantienen en vilo a los productores locales de la provincia.

La semana pasada, alrededor de 100 colonos se congregaron en una asamblea para hablar sobre los hechos de inseguridad registrados en la zona de Eldorado, 9 de Julio y Santiago de Liniers.

En esta última localidad pidieron celeridad y resolución a la Justicia, además de visibilizar graves críticas al poder judicial y denuncias por las situaciones vividas durante las últimas semanas.

La asamblea comenzó con testimonios de productores relacionados con la inseguridad que sufren por hechos de usurpación, abigeato, robos de madera y yerba e incendios forestales intencionales.

En ese mismo marco, durante la jornada de hoy, el grupo de Productores Auoconvocados realizará un nuevo encuentro en Eldorado, en el que recibirán además al ministro de gobierno Marcelo Pérez para entregarle una nota que va dirigida al Gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad.

En la misiva, manifiestan una gran preocupación por la usurpación de tierras, falsificación de títulos de propiedad, abigeato, robo de yerba mate, y demás delitos que acechan las chacras misioneras.

Una de las medidas de acción que habían propuesto los vecinos durante el encuentro de la semana pasada es que cuando se produzca una toma ilegal de un terreno, todos los propietarios se hagan presentes en el campo usurpado en defensa del legítimo dueño, con el fin de no dar el brazo a torcer ante los hechos delictivos.