La Liga Nacional no tendría descensos

miércoles 25 de noviembre de 2020 | 3:51hs.

La Asociación de Clubes de Básquetbol analizó ayer la posibilidad de suspender los descensos para el regreso de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en la que juega OTC, tras los casos de coronavirus detectados en las diferentes delegaciones y en los árbitros.

Todos los directivos comentaron la posibilidad de bajar el único descenso a la Liga Argentina, sobre todo porque la segunda categoría está sujeta a la vacunación contra el coronavirus, según explicó el presidente de la AdC, Gerardo Montenegro, en TyC Sports.

“Jugar con un esquema de descensos en esta temporada no es justo. Las otras categorías no volverían hasta que no esté la vacuna”, comentó el santiagueño.

Además de la quita del descenso, otros de los cambios pasarán porque los partidos se reprogramarán y no se darán los puntos, como se hizo con la suspensión de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia frente a Ferro y de Argentino de Junín ante Platense, en que los dos primeros quedaron sujetos al Tribunal de Disciplina al tener varios contagios.

La competencia sigue en Caba

Asimismo, más allá de la idea inicial de eliminar la burbuja, no habrá modificación y la sede seguirá siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aunque se cambiarán otras cuestiones como la responsabilidad de cada delegación sobre los cuidados de sus integrantes en las concentraciones. En el caso de la delegación de OTC decidió quedarse en Capital Federal hasta la reanudación del torneo.

En cuanto a las modificaciones, los equipos se alojarán en los hoteles que elijan y no los establecidos por la AdC, como pasó en la etapa pasada.

Sin embargo, el alta médica dependerá directamente del cuerpo médico de la Asociación de Clubes y se acordó que cada delegación cuente con su propio transporte para ir al estadio y a los entrenamientos.

Por último, la fecha tentativa para la vuelta de la Liga será la primera semana de diciembre pero todavía no se estableció la de la segunda fase, según le relataron a Télam.



José Fabio, con la selección paraguaya

El equipo nacional de básquet de Paraguay, dirigido por Juan Pablo Feliú, viajó ayer a Buenos Aires, sede de la segunda ventana de los Clasificatorios

al Fiba AmeriCup 2022, competencia en la que jugará contra Uruguay, Brasil y Panamá.

Entre los convocados está el obereño José Manuel Fabio, quien a sus casi 43 años tendrá la quinta experiencia internacional con el combinado guaraní.

Paraguay jugará contra Uruguay el viernes, a las 18.10, y al día siguiente se medirá con Brasil a partir de las 13.10.

Tomando en cuenta los protocolos de salud por la pandemia de Covid-19, Fiba decidió regresar a la competencia en un formato de “burbuja” que permite tener un ambiente más controlado y seguro para que los equipos compitan. Este formato también facilitará la implementación del protocolo sanitario.