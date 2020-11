Sudamericana: Unión cayó 1 a 0 ante Bahía en Brasil

martes 24 de noviembre de 2020 | 23:48hs.

Unión, de Santa Fe, cayó inmerecidamente esta noche en su visita a Bahía, en partido jugado en el estadio mundialista Arena Fonte Nova, por 1 a 0, al cabo de un partido cuyo balance lo mostró superior a su rival en un mayor porcentaje de tiempo, algo que podrá plasmar dentro de siete días en la revancha a jugarse en el 15 de abril para acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



El equipo santafesino trasladó al norte de Brasil su buena marcha en la Copa de la Liga profesional, donde es segundo de Atlético Tucumán en el Grupo A y está bien posicionado para clasificarse a la Fase Campeonato con tres unidades por encima del tercero, Arsenal, al que viene de vencer el pasado fin de semana en Sarandí.



El "Vasco" Juan Manuel Azconzábal supo imprimirle al conjunto santafesino algunas características de la vieja escuela de Estudiantes de La Plata, de la que este Unión tiene bastante más que los colores rojo y blanco a bastones de su camiseta.



El juego práctico, con fortalezas en el medio y atrás, y delanteros como Franco Troyansky, Javier Cabrera y el acople del volante Gabriel Carabajal en la presión alta, conforman una estructura sólida que, a ojos vista, surge ideal para jugar como visitante y tener éxito.



Unión controló el desarrollo hasta la media hora del primer tiempo, y después se transformó directamente en su protagonista excluyente, creando situaciones inmejorables como para ponerse en ventaja, por ejemplo a los 35 minutos con un cabezazo del ex Brown de Adrogué, Juan Manuel García en el travesaño, u otro disparo de Carabajal que se fue cerca del poste izquierdo.



Y lo mismo aconteció apenas comenzado el segundo tiempo, con una "corejeada" de Juan Nardoni desde la mitad de la cancha que terminó con una imprecisa definición cuando las chances de convertir eran óptimas.



Pero si el buen juego no se transforma en ventaja y las posibilidades de alcanzarla van quedando atrás una a una, el riesgo de que en una acción descolgada de la realidad del encuentro se convierta en un acierto del rival, por más impotente que este parezca, siempre está latente.



Y esto sucedió sobre la media hora de la segunda etapa, cuando el arquero Sebastián Moyano, de impecable tarea hasta entonces, salió a destiempo y derribó al ingresado Rossi para facilitar un tiro penal que Gilberto anotó a la izquierda del guardavallas mendocino ex Godoy Cruz, Aldosivi y Gimnasia La Plata, quien no intuyó, por la manera de pararse del ejecutante, hacia que lado iba a rematar, cuando era bastante evidente.



Y fue una lástima para Unión ese tanto y la victoria inmerecida de los anfitriones, ya que no solamente los dominaron, sino que no aprovecharon la endeblez de un adversario que siempre dejó una sensación de vulnerabilidad defensiva y además poca eficacia en ataque.



De esta manera entonces un equipo argentino volvió a enfrentarse a Bahía después de 60 años, cuando San Lorenzo lo enfrentó por la primera edición de la Copa Libertadores. Y ocho años más tarde casualmente un exjugador del "Ciclón" vistió la camiseta de este equipo, entre 1968 y 1971: el implacable goleador José Francisco Sanfilippo.



Pero si de historia se trata, el conjunto de Salvador de Bahía cuenta como entrenador con Luis "Mano" Menezes, técnico del seleccionado de Brasil entre 2010 y 2012, que hoy no pudo estar en el banco local por estar contagiado en coronavirus, lo mismo que el arquero titular Mateus Claus y el volante Edson, que compartían habitación en la concentración.



El lugar del técnico principal lo ocupó uno de sus ayudantes, Claudio Prates.



El imponente estadio del Mundial de 2014, Arena Fonte Nova, donde Argentina debutó ante Colombia en la pasada Copa América de Brasil 2019 y Bahía suele hacerse fuerte en el Brasileirao, donde ocupa la décima ubicación con 28 puntos en 22 fechas, a 11 unidades de los punteros Atlético Mineiro, del entrenador argentino Jorge Sampaoli, y Flamengo, vigente campeón de la Libertadores, ahora dejará paso al 15 de Abril.



Y allí, en Santa Fe, el "tatengue" también tendrá que hacer pesar su localía, aún sin sus hinchas en las tribunas, el próximo martes 1 de diciembre también desde las 19.15, para que ese "gol hecho" que en el sexto minuto de descuento le sacó el arquero Douglas Friedrich al ingresado Fernando "Cuqui" Márquez sea la última oportunidad malograda por Unión en esta serie que por lo observado esta noche, es accesible para Unión.

Con el VAR como protagonista, Vélez venció a Deportivo Cali

Vélez superó 2 a 0 a Deportivo Cali y consiguió una ventaja más que esperanzadora en los octavos de final de cara la revancha de la semana que viene. El equipo de Liniers tuvo un muy mal primer tiempo, pero en el segundo mejoró su imagen y justificó el triunfo. El protagonismo se lo robaron el árbitro chileno Cristian Garay y el VAR, de malas y polémicas intervenciones.

Las dos razones por las cuáles el local no se fue al descanso abajo en el marcador fueron la fortuna y el arbitraje.

La fortuna porque el cuadro colombiano le generó más de 10 situaciones de gol, le quitó la tenencia del balón, le generó peligro tanto por derecha como por izquierda y expuso todas sus falencias, pero no pudo concretar de frente al arco.

El arbitraje debido a que en el minuto 45, el chileno Cristian Garay cobró una supuesta infracción de Jhon Vásquez sobre Tomás Guidara cuando le ganó en el salto y le dio el frentazo a la pelota que se metió en el segundo palo. Pese a que el VAR estuvo presente en el José Amalfitani, la decisión del juez fue respaldada por los referees de la cabina y el asunto continuó empatado.

En cuanto al juego, Vélez encontró sus mejores ocasiones cuando Thiago Almada, intermitente en sus apariciones, se tiró al medio y abandonó la punta. Allí pudo encontrarse con Juan Martín Lucero y con Lucas Janson, quien tuvo la más clara con un cabezazo en el punto de penal que tapó el arquero David González. Sin embargo, la dupla Federico Mancuello-Ricky Álvarez no funcionó en ofensiva y generó graves falencias en el aspecto defensivo, ya que ambos sufrieron la presión del visitante.

En el complemento el trámite del juego cambió en favor para Vélez porque Mauricio Pellegrino enrocó a Almada con Mancuello y así el joven se ubicó como centro de cada ataque. De esa manera el local empezó a desequilibrar y encontró espacios para hacerle daño a Deportivo Cali. Además, luego salieron Álvarez y Lucero para darle lugar a Centurión y a Tarragona.

Cerca de los 20 minutos llegó otra gran polémica. Un tiro libre al área en favor del conjunto de Liniers que Abram cabeceó para atrás le cayó a Janson, quien de volea gritó el 1 a 0. Pero el juez de línea cobró un supuesto fuera de juego que necesitó de cinco minutos del VAR para ser revisado.

Por suerte para conjunto argentino, minutos después llegaría la apertura del marcador. Cuando Ricardo Centurión abierto por derecha abrió el hueco a sus espaldas, soltó para la subida de Tarragona, quien llegó al área y lanzó un centro que el arquero cacheteó y regaló de esa manera para Almada, quien llegó de frente para festejar, ahora sí, el 1-0.

Vélez amplió la ventaja cuando restaban 7 minutos para el final, en una recuperación alta que encontró mal parado al visitante y le permitió a Ortega escapar libre por izquierda, levantar la cabeza al llegar hasta el fondo y asistir a Almada, que se le anticipó a su marca, y de zurda puso el 2-0.

Si algo le faltaba al pésimo arbitraje de Garay fue la convalidación de un penal en favor de Deportivo Cali a los 95 minutos. El árbitro, que por algún problema técnico nunca pudo comunicarse con el VAR se acercó al cuarto árbitro para pedirle el handy que utilizaba como para hablar con la cabina. Al llegar a la pantalla, el aparato dejó de funcionar y se sumó un nuevo conflicto que duró algunos minutos. Luego, tras ver la acción, cobró penal por una supuesta infracción que ni siquiera había sido protestada por los colombianos, que reclamaban otra falta.

Carlos Lizarazo se hizo cargo de la ejecución, pero su disparo cruzado fue tapado por el arquero Hoyos. De esa manera, la historia acabó 2 a 0.

El encuentro revancha de la serie se disputará el próximo martes a las 21.30 (hora argentina) en Colombia. El vencedor de la serie se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce que protagonizarán River Plate, de Uruguay, y la Universidad Católica de Chile.