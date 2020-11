Misiones sufre con los incendios y evacuan familias en Yabotí

martes 24 de noviembre de 2020 | 19:38hs.

Las altas temperaturas, la sequía y los incendios se convirtieron en los últimos días en el tridente que azota sin piedad a Misiones. Debido a la cantidad de focos que comenzaron a propagarse en la provincia -que ya son más de diez-, personal de Bomberos Voluntarios no da abasto.

De los dos grandes focos y de gran magnitud: Reserva Yabotí en San Pedro y el Valle de Cuña Pirú en Aristóbulo del Valle, donde se quemaron más de 100 hectáreas en cada reserva. Además hay focos en El Soberbio, Profundidad, Santa Ana, Apóstoles y Caa Yarí.

“En Misiones tenemos fácil seis grandes focos de consideración: en Profundidad, Candelaria, Santa Ana, San Pedro, Biosfera Yabotí, Candelaria y Apóstoles y ahora uno más en El Soberbio. Después hay unos foquitos chicos en la zona de Oberá”, explicó a El Territorio Daniel Blanco, coordinador del NEA del Plan Nacional Manejo del Fuego.

También se registran focos activos en Loreto, Gobernador Roca, El Elcázar, Caraguatay, Leandro N.Alem, Bonpland, Santo Pipó, Andrade, San Ignacio, Garupá, Caa Yarí, Oro Verde. “En Corrientes deben haber cerca de siete u ocho focos”, agregó.

Fue tanto el trabajo del avión hidrante que tuvo que ser reemplazado por uno que vino de Córdoba, ya que empezó a presentar una falla de aceite en el motor.

Situación en Yabotí

En la reserva Biosfera Yabotí el incendio forestal que se desarrolla en sector del Lote 8 perteneciente a la empresa Juan Albeto S.A (administrada por Puerto Laharrague SA) lleva dos días sin control.

En el día de la fecha desde horas de la madrugada se retomaron las tareas de combate al fuego. En el lugar se hallan abocados aproximadamente 90 personas entre brigadistas del Plan Manejo del Fuego, Guardaparques, Bomberos Voluntarios de El Soberbio, Montecarlo, Irigoyen y San Pedro, Policía de Misiones; Defensa Civil.

Además de los vecinos voluntarios se hallan abocados en la zona a fin de combatir las llamas. A las 10:20, hizo su arribo a la aeropista de Colonia Guabiroba El Soberbio el primer aterrizaje del avión hidrante del Plan del Manejo del Fuego, que hará reabastecimiento y retorno hacia Paraje Pepirí El Soberbio.

Durante toda la jornada se atacaron los distintos frentes, uno de ellos para evitar que las llamas ingresen al sector de Reserva Biosfera Yabotí con utilización de máquinas forestales y viales se realizaron apertura de caminos y picadas a fin que actúen como cortafuego, a la vez que con distintas autobombas y equipo individual (mochilas) se atacaban los focos secundarios.

A su vez, se atendió otro frente de fuego que avanzaba hacia la zona residencial y donde se halla emplazada el Aula Satélite de la Escuela de Frontera 618, donde se realizó despeje de la vegetación y apertura de caminos para evitar el avance de las llamas. Como medida precautoria se debió evacuar a una familia, permaneciendo en la vivienda de un familiar distante de la zona afectada.

Conforme a lo manifestado por Defensa Civil, hasta el momento se hallan afectadas aproximadamente 100 hectáreas. En el lugar se encuentra un equipo de Salud Pública con personal disponible, quienes asisten al personal con rehidratación o en caso que necesite asistencia médica, contando con suministro suficiente.

A las 17, arribó a la zona vía aérea, el Sr. Gobernador de la Provincia Dr Oscar Herrera Ahuad, acompañado por el Ministro Secretario de Gobierno Dr Marcelo Pérez y Ministro de Ecologia y R.N.R. Mario Ramón Vialey, siendo recibido por el Intendente Municipal Roque Soboczinski y demás autoridades municipales; donde se interiorizó de la situación, poniéndose a entera disposición, posteriormente se retira por la misma vía.

Durante horario nocturno, personal de Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Policía de Misiones permanecerán apostados en inmediaciones a la zona de viviendas a efectos de contraatacar en caso que las llamas avancen, como así también máquinas viales y forestales continuarán realizando apertura de callejones para que actúen como corta fuego.

El grueso de los daños se concentra en la Reserva de Biósfera Yabotí, donde las llamas consumieron unas 80 hectáreas de monte nativo. El fuego que se desató allí el sábado fue en el lote 8 de Colonia Pepirí, en la zona de bosque nativo. Las llamas sobrepasaron las copas de los árboles y la situación llegó a tal punto que la intervención terrestre no fue suficiente.

“En ese lugar tenemos una quema determinada, que está avanzando en forma circular, lo más grave es que en esa zona no hay caminos de acceso, es por eso que es muy dificultoso el trabajo que hacen los brigadistas para llegar y acceder hasta el incendio”, sostuvo por su parte Jorge Atilio De León, subsecretario de Protección Civil de la provincia.

Por su parte, el intendente de El Soberbio, Roque Soboczinsi, señaló que la situación en Pepirí “se descontroló, la selva está tan seca que las llamas del fuego superan los 20 metros; el fuego sobrepasó las barrera que habían hecho los zanello. Nos queda esperar que llueva porque esto sobrepasó lo humano”.

Situación en Caa Yarí

Por la tarde se desató un incendio de gran escala en Caa Yarí, a la que acudieron cinco dotaciones de bomberos Voluntarios, entre ellos 20 bomberos de Leandro N. Alem.

Solo en la jornada de hoy en Alem y zona de influencia hubo nueve incendios. En la zona de Caa Yarí que hace unos años tuvo uno de los más grandes incendios forestales están trabajando además vecinos de la zona, máquinas forestales para hacer corta fuego, indicó Norberto Gerber, encargado de turno de los Bomberos Voluntarios de Alem.

Situación en Cuña Pirú

En el Valle de Cuña Pirú la situación se descontroló después de las 11 de hoy. Según datos extraoficiales ya se quemaron más de 100 hectáreas y los bomberos trabajan sin descanso.

Mañana arribará a la zona un avión hidrante para trabajar en la zona y buscar controlar los focos.

El fuego amenaza viviendas en dos barrios de San Ignacio

En la tarde de este martes San Ignacio no fue la excepción en lo que respecta a los incendios causados por quemas voluntarias que se vuelven incontrolables en cuestión de minutos.

Santiago Rodriguez dijo a El Territorio “hay dos barrios de la localidad que están en situación crítica debido a que hay vecinos que a pesar de las advertencias de peligrosidad han prendido fuego y los bomberos junto a la policía y otros vecinos están intentando apagar los incendios que se hace dificultoso por el viento y el calor reinante”.

En San Javier están en Alerta

En el caso de San Javier e Itacaruaré muchos fueron los vecinos que para evitar que el fuego llegue a sus casas se pusieron a trabajar junto a los bomberos voluntarios, a la Policía, Ejército y Prefectura naval y permanecen en este momento en estado de alerta para evitar que siga avanzando el fuego.

En tanto que en Fachinal el intendente Miguel Ángel Benítez dijo a El Territorio "se sabe que hay vecinos que queman para plantar pero como ellos lo niegan no podemos acusar, lo cierto es que están causando un grave daño a la naturaleza y a nuestra ecología, ya no sabemos cómo pedir que sean responsables y no aprendan fuego porque la situación está crítica”.

En tanto que en la localidad de Bonpland fueron quemadas cientos de hectáreas por la misma acción, vecinos que prenden fuego sin medir las consecuencias.

El intendente de Bonpland Juan Carlos Bueno dijo "hay varios focos de incendio paraje picada Isabel, ojo de agua, campiñas todos queman pastizales, monte y también parte de plantación de pino, trabajan Bomberos Voluntarios Alem, y de la Policía, con personal policial local, vecinos y empleados del municipio. No hubo daños en viviendas ni personas pero si esto sigue así, que no se toma conciencia puede terminar muy mal, pedimos responsabilidad u conciencia a toda la comunidad”.

En Oberá hubo cinco incendios en las últimas horas

En la jornada de hoy, personal policial de las distintas dependencias y Comando Regional, trabajan junto a Bomberos de la Policía, bomberos Voluntarios de Oberá y vecinos para sofocar los incendios que se están desarrollando en distintos puntos.

En la localidad de Mártires, en el Lote 65, bomberos voluntarios y residentes del lugar se encuentran desde las 15, realizando arduos trabajos para poder extinguir el fuego de pastizales que aún no fueron controlados. Así también en Campo Viera, en Colonia Cedral, vecinos y policías tratan de terminar con el fuego que esta consumiendo plantaciones y monte nativo.

De igual manera en Alvear, en una zona de malezas del Lote 18 y En Oberá, en el Barrio Mate Rojo, donde trabajan personal policial de la Seccional 2da y vecinos del lugar, y en un malezal del barrio Aeroclub donde trabajan en forma mancomunada efectivos de la Seccional 3ra.

Sin recursos por tantos incendios

Desde temprano los Bomberos Voluntarios de Oberá trabajan sin descanso, no solamente cubriendo incendios en la ciudad, sino también en el departamento Oberá, es así que el primer lugar que se trasladaron para apagar incendios es en una fábrica de palitos de escobas en colonia Guarani, luego antes del medio día tuvieron que apagar el incendio de aserrín en el barrio km cero de Oberá.

Luego del medio día estuvieron trabajando 4 dotaciones de bomberos en el barrio Aeroclub de Oberá, mientras que los demás voluntarios y equipos trabajaban en un incendio de una plantación de pinos en la localidad de San Martín y de esa manera quedaban sin recursos para otros focos de incendios en la ciudad.