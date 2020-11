Santo Tomé: El ex juez Turraca Schou fue condenado a 28 años de cárcel por corrupción de menores

martes 24 de noviembre de 2020 | 13:56hs.

El ex juez Civil, Comercial, Laboral, Menores y de Familia de la vecina ciudad de Ituzaingó, Corrientes, Walter León Turraca Schou, fue condenado a 28 años de prisión al ser encontrado culpable de los delitos de promoción de la corrupción de menores de 18 años, ocho hechos, en concurso real.

La sentencia fue dictaminada por el Tribunal Penal de Santo Tomé, integrado por los jueces María Alejandra Petrucci, Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos, quienes le impusieron las costas del juicio y en paralelo ordenaron su detención y alojamiento en la Alcaidía de la URV mientras estén vigentes los plazos procesales para la presentación de un recurso de casación.

Los fundamentos serán leídos el martes 1 de diciembre a las 13 horas, en la misma sala de debates.

Condena

Los jueces que condenaron a Turraca Schou se acercaron más a la querella, que había solicitado 30 años de cárcel, que del Ministerio Público Fiscal cuyo representante había requerido 45 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La defensa pública, por su parte, había solicitado la absolución del ex magistrado correntino señalando "la atipicidad de las conductas atribuidas" y sosteniendo que "no había certeza en los hechos en relación a la minoría de edad" y en forma subsidiaria pidió que al no estar probado el agravante se usara la figura básica con el mínimo legal de cumplimiento en suspenso.

Destituído

Cabe recordar que hace alrededor de cuatro años Turraca Schou fue destituído por un Jurado de Enjuiciamiento e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, por el mal desempeño de sus funciones consecuencia de las denuncias que había recibido relacionadas a los delitos por los que ahora fue condenado.

El juicio que ahora lo depositó en la prisión comenzó el martes 27 de octubre y declararon varias víctimas, familiares, integrantes del Poder Judicial y de instituciones encargadas de atender a niñas, niños y adolescentes, y hasta el mismo Turraca Schou que el 10 de noviembre se dirigió al tribunal de juicio para defenderse de las acusaciones.

"Es un mensaje"

Este mediodía se reunieron frente a la sede del tribunal varias personas, entre testigos, familiares y referentes de organizaciones sociales que velan por los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes pidieron justicia para las víctimas y una condena ejemplar para Turraca Schou, quien finalmente tendrá que pasar 28 años tras las rejas.

La licenciada y pastora evangélica María Valoy Juárez, quien declaró en el juicio como testigo y acompañó a las víctimas, después de emitido el fallo dijo que "fue tremendo, muy fuerte, solo una víctima pudo asistir hoy, estuvo presente en el recinto. Fue alentador, estamos contentos, fue una buena pena", señaló.

"Sabemos que salió esposado como pedimos, pero se escabulló, lo sacaron por una puerta de atrás, lo pidió aparentemente. Pero le dieron la prisión inmediata, que es lo que queríamos. Fue una condena ejemplar. Es un mensaje para las víctimas y las familias de que vale la pena la lucha", expresó la religiosa.

*Corresponsalía Santo Tomé