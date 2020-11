“Mi abuelo recibió un trato inhumano en el hospital”

martes 24 de noviembre de 2020 | 11:34hs.

La familia del hombre de 76 años que falleció con Covid-19 positivo, denunció los malos manejos por parte del hospital Samic de Puerto Iguazú desde el ingreso del paciente al nosocomio.

Indicaron que lo mantuvieron varias horas sentado en una silla de ruedas, después lo acostaron en una camilla metálica y luego nuevamente a la silla de ruedas hasta que lo admitieron y lo internaron.

Además resaltaron que a último momento avisaron a los familiares del hisopado positivo, sin embargo no aislaron a nadie y tampoco hisoparon a ningún familiar.

“Es raro el resultado positivo, mi abuelo tenía otras patologías y fue no porque se sentía mal, sino porque tenía una tomografía programada y ahí fue que se le detectó un derrame y se descompensó. Ahí lo tuvieron en la silla de ruedas sin atención y nos decían que se estaban preparando para internar y así pasaron horas” indicó Ariel Olivera, nieto del fallecido.

“Manejaron mal la información en todo momento, no puede ser que 20 horas antes que fallezca nos dieron el positivo cuando lo testearon el jueves a la noche, mi abuelo tenía problemas de salud, el positivo para nosotros es dudoso porque no tenía síntomas. Además no nos aislaron y tampoco nos hisoparon a ninguno”, enfatizó.

Haciendo referencia a la prohibición de inhumar el cuerpo en el cementerio, Ariel De Olivera explicó que un familiar discutió con el encargado del campo santo donde éste le dijo que podía hablar hasta con el gobernador, pero que estaba prohibido por ordenanza. “Primero fue maleducado, después hablé personalmente con el encargado, fue más amable y pudimos dialogar, y se agarró de esa ordenanza del año 89, pero deberían disponer una ordenanza con las medidas sanitarias de un espacio para los futuros fallecidos por Covid-19”, sostuvo.

