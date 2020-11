Misiones: focos de incendio se multiplican y los bomberos no dan abasto

martes 24 de noviembre de 2020 | 0:18hs.

En las últimas 48 horas cientos de hectáreas en distintos puntos de la zona Sur de Misiones fueron destruidas por el fuego, más allá del intento de los bomberos voluntarios de cada zona y de la policía de la provincia.



En el municipio de Profundidad, sobre ruta provincial 204, se quemaron más de cien hectáreas de campo y monte nativo y los bomberos del cuartel de voluntarios del municipio de Candelaria, junto a la dotación de Garupá, trabajó de manera incesante para sofocar el fuego y aislar las viviendas de la zona.



Ramona Blanco, jefa del cuartel de Candelaria, dijo a El Territorio que “estamos con dos dotaciones de Candelaria y una de Garupá, con policía local. Es impresionante. Se pidió apoyo también a Manejo del Fuego y está todo muy complicado, no damos abasto, el domingo tuvimos siete salidas. Solicité a la Municipalidad el cisterna de ellos para que traigan agua, la Coscal les va a facilitar”.



Resaltó que “es un inconveniente muy grande que a pesar de todos los pedidos de prevención la gente siga prendiendo fuego en estos momentos, es un tiempo de sequía y hasta marzo vamos a tener esta problemática, por eso debemos tomar conciencia” e insistió en que “es impresionante cómo se está trabajando, no damos abasto”.



En tanto, el jefe de bomberos de la policía de la provincia de Santa Ana, Lisardo Chagas, dijo que “en el ámbito de la jurisdicción de Cerro Corá desde el día viernes a la fecha se detectaron focos de incendio en la zona rural de las colonias La Invernada, Bella Vista y Las Quemadas, registrándose una superficie aproximada de quema de 120 hectáreas de monte nativo y campo y dos hectáreas de plantaciones de pino”.



Asimismo, se registró un siniestro en un pinar que se ubica frente al puente sobre el arroyo Yabebirí en la ruta nacional 12, cerca de San Ignacio. “En el municipio de Loreto en el lote 43 y 44 propiedad del vecino Jorge Pedro Biton, en esta localidad, se incendió aproximadamente 20 hectáreas de campo y malezas, sofocado por miembros de dicha familia, y personal de esta Comisaría y Personal Bomberos Voluntarios de San Ignacio; ocasionando a parte de estos daños del campo, unos 400 metros de hilos de alambre púa y postes”, contó Chagas.



A su vez, el jefe de bomberos Voluntarios de Gobernador Roca, Emanuel Ortiz, contó que “salimos a las 8 del lunes y no es sólo la sofocación de fuego, sino también estamos tratando de llevar agua a los pobladores que no están teniendo el vital líquido, la verdad que es tremenda la situación, pero no queda otra, la zona de Yacutinga está en un estado crítico, hacemos recambio de grupos hace varios días sin descanso, ya que un grupo sale de la zona de los focos de incendio y va a llevar agua a los pobladores que no cuentan con el vital líquido y regresa a la zona de fuego, realmente es una situación muy difícil pero debemos enfrentarla”.



Por otro lado, se registraron cinco incendios en Leandro N. Alem Bonpland y Andrade. El fuego consumió malezas, hectáreas de monte y plantaciones de pino, en tanto no se registraron lesionados. Al cierre de esta edición. Jardín América también registraban focos de incendios.



Iguazú: seis horas de combate



Bomberos trabajaron seis horas para apagar un incendio forestal. A las 15 de ayer, recibieron una denuncia de incendio en la costa del río Paraná a la altura del Club de Pesca, en el barrio Santa Rosa.



En el lugar, trabajaron cuatro dotaciones. Además, el intendente del Parque Nacional Iguazú, Sergio Acosta, puso a disposición personal de la Brigada Forestal de Parque Nacional quienes trabajaron codo a codo. El incendio puso en peligro un complejo turístico de aproximadamente 20 cabañas que gracias al trabajo no han sido alcanzadas.

Apedrean a bomberos en Oberá

Desde las 10 de ayer hasta cerca de las 15, tres dotaciones de bomberos voluntarios de Oberá trabajaron intensamente para apagar el fuego iniciado de manera intencional en un sector de malezas y monte del barrio La Cantera, cercano a las instalaciones de Club Alemán. Pero en determinado momento las llamas no fueron el riesgo, sino las piedras que tiraron dos sujetos tratando de interferir en la tarea.



La situación se puso tan tensa que algunos socios del club que estaban colaborando con baldes y palas debieron llamar a la Policía para generar protección y poder extinguir el fuego evitando que llegue a las casas desparramadas en el área afectada.



Incluso algunos de los piedrazos lanzados por quienes aparentemente iniciaron el foco ígneo, terminaron dañando los móviles.



El jefe a cargo de la dependencia, Marcelo Sedoff, en diálogo con El Territorio manifestó no tener “todavía en claro quiénes son, pero debimos pedir presencia policial porque había un par de jóvenes que además de tirarnos piedras estaban por iniciar un foco del otro lado de



la calle. Una inconsciencia absoluta”. Sobre el área en la que debieron intervenir, describió que es “una zona de pastizal, monte variado y con varias casas entre la vegetación”.