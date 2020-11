El cementerio de Puerto Iguazú no tiene espacios para inhumar fallecidos por Covid-19

lunes 23 de noviembre de 2020 | 13:58hs.

La muerte del hombre de 76 años que estuvo internado alrededor de una semana en el hospital Samic de Puerto Iguazú con problemas graves de salud y quien en las últimas horas dio positivo para Covid-19, de acuerdo al resultado del hisopado al que se lo sometió, dejó al descubierto una nueva carencia que, en este caso, deben padecer los deudos.

Es que los familiares de la víctima, además de tener que lidiar con la pérdida de su ser querido se encontraron con la negativa por parte del cementerio municipal "El Salvador" cuyos administradores indicaron que "por ordenanza está prohibida la inhumación de cuerpos covid positivo".

"Mi abuelo se convirtió en el primer fallecido por covid en Iguazú, y no puede ser que en tantos meses de pandemia no exista un protocolo vigente para el entierro. Sabemos que no se puede velar, pero sabemos que está permitido el entierro del cuerpo con los protocolos vigentes, como se hizo en toda la provincia. Pero el encargado del cementerio dijo que no cuentan con un espacio y nos dijo que lo único que se puede hacer es cremar. Insistimos con las gestiones pero Iguazú no cuenta con un espacio", reclamó Ariel, nieto del fallecido.

Disposiciones

La provincia de Misiones adhirió a una disposición nacional que indica que el cuerpo de una persona fallecida por Covid-19 debe ser preparado conforme el protocolo, colocado adentro de una bolsa mortuoria dentro de un cajón sellado y dentro de las seis horas debe ser sepultado o cremado.

"El cuerpo lo prepara el hospital, el problema es que en el cementerio no nos quieren recibir y el costo para la cremación es de alrededor de 50 mil pesos. No puede ser que el estado no pueda hacerse cargo y ofrecer un espacio para los fallecidos por esta enfermedad. Mi abuelo es el primero pero esto recién empieza en Iguazú ¿Qué va a pasar con los que no tengan dinero para cremar?", se preguntó el hombre.

"En el cementerio nos dicen que hay una ordenanza que prohíbe, sería bueno que expliquen a la comunidad cuáles son los pasos a seguir porque no sabemos a quién más le puede tocar esta situación. Esto debería estar organizado después de tantos meses de pandemia", puntualizó.

La familia logró reunir el dinero para cremar el cuerpo de la víctima, no obstante reclama un espacio para los fallecidos de covid teniendo en cuenta la situación económica de la ciudad y el hecho de que muchas personas no cuentan con dinero para solventar los gastos que en este contexto conllevan la pérdida de un ser querido.