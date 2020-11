Por diferencias con el presidente, Diego Milito renunció como manager de Racing

domingo 22 de noviembre de 2020 | 18:29hs.

Los hinchas de Racing recibieron la noticia que no querían. Después de una semana cargada rumores y especulaciones, Diego Milito comunicó que dejará su cargo como manager del club por diferencias con el presidente, Víctor Blanco. El anuncio llega a dos días del cruce con el Flamengo, por la Copa Libertadores, el objetivo primordial del club.

La renuncia de Milito no es algo sorpresivo. Desde hace tiempo, tal como lo explica en el video, venía teniendo diferencias con el presidente acerca de cómo manejar al área del fútbol profesional. No fue una cuestión de nombre o de dirigentes. Era una cuestión de mirar hacia el futuro sobre cómo se iba a manejar el club. Allí, ambos tenían visiones contra puestas.

“Tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico. No comparto las ideas y el modelo del club del presidente. A algunos le sonará fuerte, pero no tengo nada en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por el club. Tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y lineamientos a donde quiere llevar el club, yo lo respeto a rajatabla ya que es un presidente elegido por los socios”, señaló el Príncipe en el comienzo del video.

Luego, hace incapié en que la salida no tiene que ver con nombre o interna políticas, sino con una mirada más amplia sobre como profesionalizar, aún más, el fútbol de Racing.

“Evidentemente no fui capaz de convencer, no fui escuchado. Es falso que pedí que echen a algunos dirigentes, sólo pedí que me dejaran trabajar en paz. Intenté convencer al presidente para romper con viejas estructuras que están instaladas en el club desde hace mucho tiempo y dejar atrás viejas políticas de los años 90, las cuales padecí”, indicó.

Por último, pidió a los hinchas apoyar al cuerpo técnico y al equipo de cara al choque con Flamengo: “Les pido que no hagamos quilombo, que sigamos unidos apoyando al equipo y al cuerpo técnico que van a dejar todo por los colores y por el sueño que todos tenemos, la Copa Libertadores”.

La carta completa

Hoy me levanté pensando que debía hablarle al hincha y al socio de Racing, que merecen conocer, después de esta semana que se han dicho tantas cosas, mi sentir. Les quiero contar que tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico del club.

El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución. Simplemente dije un modelo diferente que yo no comparto, pero tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y lineamientos hacia donde quiere llevar el club. Y eso yo lo respeto a rajatabla ya que es un presidente elegido por los socios.

Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él. Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente: el de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva. Creo que ha sido exitoso. Con errores y virtudes, los resultados están a la vista.

Pero evidentemente no he sido capaz de convencer. Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. También he escuchado que yo pedía que echen a algunos dirigentes, lo cual es falso. No tengo la potestad para hacerlo. Sólo pedí que me dejen trabajar en paz y respetando los roles. Además, siempre he dicho que los nombres propios no son importantes. Los nombres pasan, siempre lo más importante será el club. Como siempre digo, el escudo por delante de los intereses personales. No hay manager, entrenador o presidente de turno que sea más importante que Racing.

Lo que debemos discutir son modelos, ideas y proyectos. Intenté convencer al presidente de romper con antiguas estructuras que están instaladas en el club desde hace mucho tiempo y dejar atrás viejas políticas de los años ’90, las cual padecí. Esa de las chicanas, desestabilización, operaciones... Que son autodestructivas e innecesarias para nuestro club. Yo pretendo otro club, el de la evolución, la tecnología, la de equipos de trabajo, de la buena comunicación y vinculación con el mundo... La del crecimiento en infraestructura, el de conformar equipos competitivos que peleen cosas importantes y que la inversión no sea considerada un gasto.

Seguramente mucha gente pensará: ‘¿Por qué comunicarlo ahora en la previa de un partido tan importante?’. Creanme que lo pensé toda la semana y al final hoy me levanté y dije que los momentos no se eligen, suceden. Y yo soy transparente y no especulo con un resultado deportivo porque mi salida está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos.

Mi compromiso para con el club, para con este gran grupo de jugadores y para con este gran cuerpo técnico será total y estará hasta el final. Pase lo que pase y estoy convencido de que si estamos unidos, pasará algo lindo. Lejos estoy de fomentar la desunión, todo lo contrario. Lo he demostrado desde mi vuelta como jugador en 2014, adhiriendo y fomentando el Racing positivo a cada paso. Porque más allá de las diferencias, siempre debemos apoyar al club.

Siempre que estén dadas las condiciones estaré para ayudar a Racing porque ese fue mi deseo y mi propósito a la hora de volver.

Quiero agradecer al gran equipo que me acompañó en estos tres años de duro trabajo. Desde los chicos de la secretaría técnica hasta todas las personas que trabajan incansablemente en el club y en el Predio Tita, desde Monchi Medina hasta nuestro coordinador general Miguel Gomis, una persona especial para mí y fundamental para el club por experiencia, capacidad, valores que transmite a los chicos, calidad humana y, sobre todo, por su honestidad.

Por último, una vez más, les quiero agradecer las innumerables muestras de cariño. Siempre repito lo mismo ante cada acto de afecto hacia mí. Ustedes me han dado mucho más de lo que yo les he podido dar y estaré siempre en deuda. Y no olviden nunca que lo mejor que tiene Racing es su gente. Ahora les pido que no tomemos partido, que no hagamos quilombo... Sigamos unidos hasta el final apoyando al equipo y al cuerpo técnico que, creanme, van a dejar todo por los colores y por el sueño que todos tenemos: la Copa Libertadores. Espero puedan comprenderme. Los abrazo con el corazón.