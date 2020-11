Cáncer de piel: Misiones, con múltiples factores de riesgo para contraer la enfermedad

sábado 21 de noviembre de 2020 | 8:09hs.

Por cuarto año consecutivo se desarrolla en Misiones la Campaña de Concientización y Prevención de Cáncer de Piel. Se realiza durante todo noviembre y es coordinada por Gabriela González Campos, representante de la Sección Misiones de la Asociación Argentina de Dermatología y responsable del Área de Dermatología del Hospital Escuela Ramón Madariaga.

El cáncer de piel es, sin lugar a duda, el tipo más común de cáncer. Si sabee qué buscar, se puede detectar temprano indicios de advertencia de cáncer de piel. Encontrarlo temprano, cuando es pequeño y no se ha propagado, hace que sea más fácil de tratar.

Durante la campaña con ayuda de dermatólogos, empresas, organismos gubernamentales y diferentes medios comunicación el objetivo es difundir medidas de prevención.

La dermatóloga, Gabriela González Campos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y en primera instancia puntualizó que en Misiones confluyen múltiples factores de riesgo para contraer la enfermedad que se genera por daño solar acumulado.

"En Misiones todo el año tenemos sol, se realizan las tareas rurales, se tiene el hábito incorporado en los no trabajadores rurales de tomar sol y de estar bronceados en agosto. Confluye también lo racial porque esto de tener tez claray ojos claros también son factores de riesgo porque se tiene menos capacidad de defensa al sol", acentuó.

Y agregó que se da una serie de características que dejan vulnerables a la población y los cuidados más importantes serían: "evitar incorporar esta radiación solar pero no es tan fácil cambiar este chip de relacionar lo bronceado con lo saludable, se necesitan de herramientas. A partir de este año ya contamos con una ley que nos da herramientas para que, justamente, se asegure al trabajador otorgando elementos de fotoprotección, de organizar actividades deportivas al aire libre en horarios adecuados, sería trabajar con educación y que el niño desde chiquito aprenda a cuidarse".

"Los niños deben aprender a usar sombreros, anteojos, usar ropa adecuada, no estar expuestos al sol entre las 10 y las 16 que es cuando la incidencia solar es mayor, acostumbrarse a revisar y controlar la piel para darse cuenta cuando hay algo inusual y acudir a un dermatólogo una vez al año para un examen más minucioso", detalló.

Examen dermatológico

González Campos a su vez explicó en qué consiste la tarea de un dermatólogo cuando realiza una evaluación, "evalúa mediante historia clínica antecedentes personales y familiares de cáncer de piel o cuál es el grado de acumulación de radiación, si trabaja al aire libre, si usualmente toma sol, si ha tomado cama solar".

"Se realiza un examen corporal de toda la piel en general a simple vista y con herramientas como una lupa o demartoscopio que nos permite ver un poco más profundo y ver características que permite reafirmar una sospecha o incluso llegar a un diagnóstico de cáncer de piel", sostuvo.

Medidas principales de prevención

La doctora por otra parte mencionó que los niños dependen de la responsabilidad de los padres, quienes deben extremar los cuidados, "el niño no está al sol porque quiere estar bronceado, el niño juega al sol y respeta en la medida que los padres lo dicen. Se debe reaplicar el protector solar cada dos horas, cuidar también el cuero cabelludo, hay que aclarar que el 80 por ciento de las radiaciones solares acumuladas en un individuo se generan en los primeros 20 años de vida".

"Hay que incorporar hábitos saludables de exposición al sol. La siesta no es hora para estar en el agua salvo que se tenga la pileta bajo la sombra de algún aárbol con sombreros y protector solar", aclaró.

Elementos principales

-Sombreros

-Anteojos

-Ropa manga larga

-Taparse la nuca

-Protector solar del factor 50

En caso de ya haberse expuesto al sol, "hay que estar atentos a cualquier lunar que cambia de color o cualquier lesión en lugares expuestos, heridas que no se curan o lunares que sangran. Son características que alertan que un cáncer de piel está empezando y no hay que dejarse estar. El cáncer de piel es el que se ve y hay que estar atentos, no respeta la pandemia, hay que controlarse y en la medida de lo posible consultar".