El sábado se realizará un programa especial por los 42 años de la Fiesta de la Yerba Mate

viernes 20 de noviembre de 2020 | 15:54hs.

En la noche de ayer, dentro del emblemático predio de la Expo Yerba de la ciudad de Apóstoles, se llevó a cabo la presentación de la edición número 42 de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.

Por las condiciones de emergencia sanitaria, se trata de un programa especial emitido este sábado a partir de las 22:30 por Canal 12.

El evento se realiza en esta modalidad tras la decisión en conjunto de la Municipalidad de Apóstoles, la Comisión Organizadora del festival y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), teniendo en cuenta las dificultades que representaría realizar la actividad en forma presencial debido a que se debe evitar la propagación del Covid-19.

El presidente de la comisión organizadora, Fernando Ojeda, aclaró que "este año no será de modo virtual, sino un programa especial recordando los 42 años que lleva de su realización, sus inicios y eventos que fueron sucediendo durante todo ese periodo. En esta ocasión especial habrá invitados, colectividades, música y baile, recopilando material para que se desarrolle de la mejor manera, algo difícil ya que son 72 minutos para 42 años".

"Hemos tratado de armar un programa que sea entretenido, en el que la familia yerbatera se sienta identificada y donde no solo se hablará de la fiesta de la yerba sino también de su aspecto técnico, cuestión muy particular de la cual tenemos que adaptarnos y sobre todo cuidar la salud a pesar que en Apóstoles no tengamos casos, pero que es fundamental”, sostuvo.

Por su parte, la jefa comunal María Augenia Safrán, agradeció "a toda la comisión organizadora por el compromiso con nuestra fiesta, al INYM, a la gente de Canal 12 por la predisposición que ha tenido para hacer este programa que es totalmente gratuito para el municipio y la comisión. Teníamos la idea de poder realizarla de manera presencial pero con buen tino decidimos hacerlo así, con segmentos, notas, archivos históricos y mucho más", manifestó.

El programa podrá ser visto online ingresando aquí.