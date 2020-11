Con un certificado por fiebre suspendió el juicio por chocar y matar manejando alcoholizado

viernes 20 de noviembre de 2020 | 13:55hs.

La muerte del cabo primero de la Policía de Misiones, Ramón Orlando Roballo (34), generó mucha indignación en la sociedad misionera porque fue provocada por un camionero alcoholizado.

Fue el martes 10 de octubre de 2017 entre las 7 y 7:30 de la mañana, cuando el obereño Rafael Antonio Unfuhrer (42), al mando de un camión Iveco 320, se cruzó de carril y chocó de frente con el Gol Trend que manejaba la víctima sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de la tabacalera de Leandro N. Alem.

El deceso de Roballo se produjo en el acto, en tanto que el camionero apenas sufrió raspones.

La pericia química de la doctora Betiana Theisen confirmó en Unfuhrer 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro, cuando la Ley Nacional de Transito no permite ni siquiera límites mínimos en el caso de los choferes profesionales que transportan pasajeros o cargas pesadas.

La causa recayó en el Juzgado de Instrucción 5, de Selva Zuetta y recién en febrero de 2019 fue elevada a la instancia de debate oral por la fiscal María Gisela Casafus de Castro, imputando al acusado la autoría del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo automotor”, tipificado en el Artículo 84 segundo párrafo del Código Penal con penas de entre 2 y 5 años de prisión e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores durante 5 a 10 años.

Enfermo y con reposo

En la mañana de hoy Unfuhrer tenía que presentarse para ser juzgado por el tribunal unipersonal conformado por la titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, y la fiscal María Laura Álvarez a cargo de la acusación.

Pero ayer a la tarde presentó un certificado médico firmado por la doctora Daniela Ayunta, con diagnóstico de fiebre prolongada por adenopatía y reposo domiciliario absoluto por siete días y con eso logró suspender el juico del que había sido notificado hace más de tres meses (13 de agosto).

Su abogada defensora, Nélida Zena, también presentó un certificado rubricado por el doctor Raúl Carreras, con fecha 09/11, indicando reposo postquirúrgico por 15 días.

“Me tira hacia un costado”

Sobre Unfuhrer, en su declaración en la instancia indagatoria dijo que tuvo problemas mecánicos y eso lo tiró hacia el carril que circulaba Roballo.

“Cuando veníamos llegando al lugar donde tuvimos el accidente, aproximadamente 7 o 7:30, iba un camión cargado enfrente y levanto el pie del acelerador, y cuando toco el freno para reducir la velocidad siento un ruido en el freno del lado del chofer, como si se bloquea y me tira hacia un costado. Lo intento estabilizar (al camión) pero hago zigzag y me encuentro con otro vehículo que venía de frente. Cuando veo el auto ya no lo puedo desviar”, declaró.

El informe de la pericia accidentológica realizado por la perito Silvina Kurtz, confirmó que el camionero se cruzó de carril e impactó con el coche a casi 104 kilómetros por hora, cuando la Ley Nacional de Tránsito establece para ese tipo de vehículos pesados un máximo de 80 kilómetros por hora.

En el expediente constan también las placas fotográficas y planimétricas, hechas por la Policía Científica.

La fiscal Casafus, en el requerimiento de elevación a juicio concluyó que “luego de las pruebas colectadas durante la investigación, este Ministerio entiende que Unfuhrer circulaba a alta velocidad, por otra parte conducía en estado de ebriedad y colisionó al vehículo Gol invadiendo su carril de circulación arrojando consecuencia fatales para su conductor, Ramón Orlando Roballo”.

Hubo un testigo presencial que al momento del choque estaba en una parada de colectivos y observó la secuencia. También fue citado a declarar pero al suspenderse el debate, lo hará cuando decidan una nueva fecha.