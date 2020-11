Con las Cataratas como escenografía Marley vuelve a viajar con su programa

jueves 19 de noviembre de 2020 | 16:17hs.

El conductor y animador Alejandro “Marley” Wiebe, quien este domingo a las 20.30 retomará por Telefe la versión original de “Por el mundo en casa” en vivo desde Misiones y acompañado por la presentadora y comediante Lizy Tagliani, reivindicó la que será su primera recorrida por destinos nacionales y afirmó que “Argentina es uno de los países más lindos del mundo de verdad”.

“A veces uno no sabe que tiene cosas bellísimas o más bellas que otras partes del mundo en el país propio”, dijo Marley en charla con Télam, acerca de cómo encaraba la vuelta a los viajes después de ocho meses de aislamiento social.

“Tenía muchas ganas de salir y aparte ‘Por el mundo en casa’ surgió como una idea que le tiré al canal para hacer cuatro programas y andamos por el capítulo 33. La verdad que llega un momento en que el archivo se te va agotando”, detalló con el humor sincero que lo caracteriza.

Es que en 2020 Marley planificaba viajar como desde hace ya muchos años, pero la pandemia de coronavirus lo llevó a pergeñar una alternativa hogareña con archivo, invitados por videollamada y material inédito que resultó ser, como le ocurre habitualmente, un éxito de todas formas, con un rating promedio de 9.1 según Ibope.

Luego de superar varios hisopados y contemplar las medidas sanitarias correspondientes, la dupla conformada por Marley y Lizy iniciará su andar argentino por la provincia de Misiones, con la ciudad de Posadas, las ruinas jesuíticas y, por supuesto, el Parque Nacional Iguazú y sus imponentes cataratas.

En las siguientes semanas será el turno de Tierra del Fuego, San Juan, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Neuquén.

-Télam: ¿Qué te genera poder volver a salir de viaje?

- Marley: Me da placer más que nada. Estábamos esperando esto, la habilitación del Gobierno y del Ministerio de Turismo. Y es una muy buena opción, creo que la gente este año va a querer viajar y recorrer, y la mejor opción hoy en día como está todo es hacerlo dentro del mismo país.

- T: Con “Por el mundo” recorriste muchos países pero faltaba Argentina. ¿Por qué había quedado relegado?

- M: Porque creo que generalmente a uno le gusta ver en televisión algo exótico y algo que no conoce tanto. Por ejemplo, uno de los destinos que más resultados nos da es ir a Asia porque tiene una cultura muy distinta a la nuestra. Pero este año con la pandemia nos pareció genial poder recorrer Argentina; habíamos pensado varias veces hacer una temporada en la que poder recorrer todo el interior, pero también sentíamos que era una complicación salir en vivo caminando por las calles cuando sos conocido en el lugar. Una cosa es recorrer Tokio, que lo hacés tranquilo y como mucho te cruzás con un argentino o de Latinoamérica, y podés meterte en los lugares, y otra en este caso que se puede complicar.

En Misiones, como vamos a estar dentro del parque y no va a haber tanta gente, quizás no vaya a ser tanto, pero más adelante cuando hagamos Mendoza no sé si no se nos va a empezar a llenar de gente (risas).

-T: Además de entretener, ¿le asignás una función social al poder difundir los destinos de turismo local?

- M: A mí lo que me sucede siempre, y no lo digo para quedar bien, es que Argentina es uno de los países más lindos del mundo de verdad. Alaska me pareció bellísimo, pero Ushuaia me gusta más. Las cataratas del Niágara son bellísimas, pero las de Iguazú lo son mucho más. Buenos Aires como ciudad, junto con París, Londres y Nueva York creo que es de las ciudades más lindas que hay, con una actividad cultural muy interesante. Tenemos cuatro climas al mismo tiempo, todo tipo de paisajes extremos y distintos. Entonces tenemos una oferta de lugares únicos y me parece que está bueno mostrarlo. El programa se ve también a través de Telefe Internacional y de MTV Latinoamérica y está buena la difusión, es una ventana para traer turistas a la Argentina. Está bueno viajar y conocer el mundo, pero conocer Argentina un poco más también.

-T: ¿Te sorprendió el éxito de “Por el mundo en casa?

- M: Sí, la verdad que sí. Al principio, cuando surgió la idea, apostaba a que nos podía ir bien porque teníamos un montón de material que era estreno y que no había salido al aire, que lo teníamos guardado por las dudas o para hacer unos especiales. Empezó a subir el rating, también fue un éxito comercial para el canal, y fue una sorpresa que funcionara tan bien. Nos llevó a presionarnos para ponernos creativos y estar todavía al aire.

- T: ¿A qué creés que obedece el éxito? ¿Tiene que ver con la necesidad de la gente de salir de la noticia dura, del tono serio que tiene la tele desde hace un tiempo y quizás aún más en pandemia?

- M: Sí, cuando empezó el programa nos decían eso por las redes. Había mucho, pero mucho noticiero, lo cual era lógico porque todos estábamos queriendo saber más de lo que estaba pasando. Pero también la saturación de eso genera una especie de fobia y nuestro programa es una pausa, casi ni se menciona la pandemia, salvo el hecho de que nos veas con un barbijo. Lo nuestro es entretenimiento, mostrar cada uno de los países a los que fuimos y de ese modo fuimos acompañando a la gente en un momento de relax.

- T: ¿Qué te espera en 2021?

- M: En el verano empezamos con “Minuto para ganar”, vamos a hacer la quinta temporada, después llega “La Voz Argentina” y la idea es hacer “Por el mundo” en vivo nuevamente desde otros países para la última parte del año.