Oberá asiste con agua a la localidad de San Martín debido a la sequía

jueves 19 de noviembre de 2020 | 10:06hs.

En la 34° Sesión Ordinaria, los ediles aprobaron por unanimidad declarar la alerta hídrica en el Municipio de Oberá. El dictamen de la comisión de Asuntos Sociales, Higiene y Seguridad determina que de persistir y agravarse la situación hídrica de la ciudad, se solicitará informe técnico a la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, luego de analizarlo mediante nueva Ordenanza se podría proceder a declarar la Emergencia Hídrica.

Al respecto, Pedro Andersen, presidente del Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó cómo sobrellevan la situación de la sequía que ya afecta a varias localidades misioneras.

"El martes se aprobó la ordenanza y ayuda mucho de comunicarle a los socios que sean responsables del líquido vital, la sequía se está notando bastante por arroyos que se están secando y pozos perforados que antes sacábamos 5 o 6 mil litros y ahora sólo se está sacando 1500", manifestó.

Andersen además enumeró la localidad de Oberá se abastece del arroyo Oberá y el arroyo Bonito, "de este último normalmente se da con dos bombas cuando se necesita y actualmente con sólo una porque cuando se enciende la otra chupa aire".

"En estos días se está trabajando 24 horas al día con el bombeo porque no se llega a abastecer, tampoco con contar a los pozos perforados que tenemos dentro de la ciudad que ayuda a liberar presión", explicó.

Por otra parte, sostuvo que si bien también se cuenta con agua del acuífero guaraní hace un tiempo se hizo un análisis y cuando decían que una bomba traía 90 metros cúbicos en realidad eran 30, "siempre se inflaron los números y el agua pura de ahí no se puede tomar si o si se tiene que mezclar con las del arroyo. Las bombas más chicas las utilizamos para que no se quemen las más grandes, tenemos 100 metros menos por hora que es una cifra importante y tenemos la concesión en Panambí, San Martín , Ameghino y Alvear".

San Martín complicada

Andersen contó que deben asistir tres veces por día a la localidad de San Martín porque si bien cuenta con tres pozos tampoco están abasteciendo, "está realmente muy mal, se está mandando a los bomberos con tres viajes por día para abastecer a los vecinos pero esto también tiene un costo muy alto. En este momento está funcionando en un 30 por ciento de lo que deberían funcionar normalmente, ojalá que no lleguemos a cortes rotativos".

"Si es que se toma conciencia y se cuida el agua no se van a tener que tomar medidas extremas, se deben arreglar las pérdidas que existen casas de familia, cerrar canillas y ocupar lo justo y necesario, no es un problema de la ciudad sino de la naturaleza", aclaró.

Posibles soluciones

A continuación detalló que el municipio no tiene pensado en aplicar multas en caso de uso irracional del agua potable, "se podría llegar pero no creo que se tenga intenciones de multar a alguien, lo importante es que se cuide y que se debe tomar conciencia. Siempre digo que la ruta 14 desde San José a Irigoyen los arroyos son pequeños no tienen agua y se debe hacer un proyecto grande porque dentro de 15 años no van a tener más agua, este año ya tuvimos dos periodos de sequía".

"La solución sería traer agua del río Paraná y tratar de llegar a la localidad de San José y también ocurre en Alem y Cerro Azul, todos tienen problemas, la solución sería esa", concluyó.

