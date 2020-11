Unas mil personas viajaron desde que se habilitó el transporte

jueves 19 de noviembre de 2020 | 8:18hs.

Hace menos de un mes que se reactivó el transporte aéreo y terrestre en el país siendo progresiva la prestación del servicio dependiendo de cada provincia. En Misiones, hay con vuelos y salidas de colectivos de larga distancia (hasta el momento el destino autorizado es Buenos Aires y Chaco), hasta tres veces por semana. El transporte de media distancia, en tanto, está operando desde el lunes pasado, no contempla testeos aunque sí control de la temperatura y uso de barbijos.

En el retorno a la nueva normalidad, todavía son pocos los autorizados a desplazarse de manera interjurisdiccional. Es que no está habilitado el turismo nacional y cada viaje debe ser justificado con un permiso especial y el pasaporte sanitario (test negativo de Covid-19). Se estima que desde el regreso de los aviones a la provincia luego de ocho meses de inactividad por la pandemia, llegaron a Misiones unas mil personas sin contabilizar aquellas que ingresaron en vehículo particular por los acceso ubicados en ruta 12 y 14.

El dato es una estimación que se desprende de las cifras otorgadas por los promotores que se desempeñan en los aeropuertos trabajando en el protocolo sanitario y la administración de las Terminales de Ómnibus.

El primer arribo de Aerolíneas Argentinas a Posadas fue el viernes 23 de octubre mientras que el lunes 26 se concretó la llegada a Puerto Iguazú. En tanto, en lo que respecta al transporte terrestre de larga distancia el primer viaje se concretó el viernes 13 de noviembre desde Posadas hasta la ciudad de Buenos Aires.

El trabajo que realiza el equipo de salud en el Aeropuerto internacional Eduardo Krause Cataratas de Iguazú consiste en la toma de temperatura de cada uno de los pasajeros y luego solicitan el certificado Covid-19 negativo que deben presentar al abordar el avión. En el caso de que este certificado esté vencido, es decir que cuente con más de 72 horas desde la emisión del resultado, el bioquímico procede al testeo rápido que en quince minutos obtiene los resultados. Hasta el momento en Iguazú no se han registrado casos positivos en dicho procedimiento. Además se controla los permisos de Misiones Digital y permiso Cuidar.

Iguazú recibe dos vuelos semanales con un promedio de 55 pasajeros cada uno, de los cuales en su mayoría cuentan con el PCR vigente; sin embargo por cada vuelo que arriba al destino Iguazú el equipo de salud realiza entre ocho y doce testeos.

En el aeropuerto de Posadas son tres arribos por semana. En el caso de los micros de larga distancia, la terminal de Iguazú no cuenta con ningún puesto de salud ya que los pasajeros que ingresan a la provincia deben pasar por el control en el puesto Centinela de San José, donde deben presentar la documentación y son controlados por personal de salud.

Cabe destacar que el primer micro de larga distancia arribó el 17 de noviembre desde Buenos Aires.

Luis Fiege, administrador de la Terminal de Ómnibus de Posadas, comentó que por el momento son tres las empresas que están trabajando con una salida por semana, en general o bien hasta dos salidas. “Entre Posadas y Buenos Aires se estima que viajan 25 o 30 pasajeros en cada unidad” dijo en diálogo con El Territorio.

“Después del 20 de noviembre está programado de que se incrementará el doble, ya comenzarán a operar seis empresas de larga distancia”, señaló al tiempo que agregó: “Desde la primera semana de diciembre se espera que se active la mayoría de las empresas, que se libere mucho más, sobre todo porque hay muchas consultas sobre el movimiento en las fiestas de fin de año y cuáles serán las condiciones para los viajeros”.

Media distancia

Si bien el protocolo sanitario establece uso de barbijos y la desinfección de las unidades, los colectivos tienen permitido viajar al máximo de su capacidad.

“Se puede viajar con 100% butacas ocupadas, lo que está prohibido es que la gente viaje parada”, determinó Fiege.

En el caso de media distancia no es requisito el traslado de los esenciales, pueden viajar todos los que necesiten hacerlo. Por ahora el movimiento es poco, son apenas siete empresas las que comenzaron a operar.

Guía para misioneros que viajen en colectivo a Buenos Aires

Los pasajeros que decidan viajar a Buenos Aires en colectivo deben tener en cuenta que todos los servicios que parten desde Misiones ya no arriban a la Terminal de Ómnibus de Retiro sino que se dirigen a la estación Dellepiane, ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati, en la zona sur de la ciudad.

Este cambio se debe a que la Terminal de Ómnibus de Retiro está con obras de refacciones en sus instalaciones y por lo tanto, los primeros viajes de larga distancia que comenzaron a activarse desde la semana pasada, se dirigen a la terminal de Dellepiane, que fue inaugurada en el 2017, pero que no tenía actividad.

La estación de Dellepiane está ubicada sobre la avenida Perito Moreno al 3950, cerca del cruce de las autopistas Dellepiane y Perito Moreno. Su principal inconveniente es que no cuenta con el caudal de ramales de trenes, subtes y colectivos como ocurría en Retiro, donde con sólo caminar unos pocos pasos ya se podía acceder a estos medios de transporte.

La única opción para tomar un subte es caminar 10 cuadras para llegar a la estación Plaza de los Virreyes, que es la estación cabecera de la Línea E que llega en su otro extremo hasta Retiro. En materia de colectivos, se pueden tomar solamente las líneas 7, 46, 50, 56, 101, 107, 193. Para cualquiera de estos transportes públicos se debe contar con la tarjeta Sube, porque no está permitido pagar el viaje en efectivo.

Si los pasajeros necesitan abordar un taxi o un Uber, pueden tomar como valor aproximado de referencia que un viaje desde la terminal Dellepiane hasta el Obelisco en el centro porteño tiene una duración aproximada con tránsito normal de unos 40 minutos por autopista, con una peaje de $100 y un viaje de $500. Es decir un costo total de $600. Un viaje desde Dellepiane hasta Retiro asciende a $700. Hasta Constitución $450. Hasta Once $400. A todos estos servicios hay que sumarle un peaje de $100. En cambio resultan más económicos los viajes desde la terminal Dellepiane hasta Liniers que cuesta $350 o a Chacarita $400 porque no utilizan la autopista y por lo tanto no pagan peaje.

En todos esos trayectos los precios varían de acuerdo al horario y a la demanda de viajes. En momentos picos donde mucha gente demanda servicios, las aplicaciones como Uber pueden llegar a cobrar más caro que los taxis tradicionales. Por eso a veces resulta más económico un taxi y en otros momentos un Uber. En ambas modalidades de viaje se permiten dos pasajeros por unidad y si se trae equipaje no se debiera cobrar un monto extra.



Crece la demanda de pasajes

Las empresas de colectivos de larga distancia que unen a Misiones con el resto del país empezaron a prestar estos servicios la semana pasada luego de ocho meses en los que estuvieron paralizadas y notaron un incremento de la demanda a medida que la gente se fue informando sobre la reactivación del servicio. “El viernes ya salimos con el colectivo lleno, esto es con los 37 pasajes que están permitido vender en los coches con capacidad para 56”, señalaron desde una empresa de colectivos que une Buenos Aires con Puerto Iguazú. Según explicaron, “los primeros viajes de la semana pasada no tuvieron tanta demanda, pero esta semana se activó y la gente está averiguando y comprando más”. No corre la misma suerte el servicio que une Posadas con Resistencia que hasta el momento cuenta con una escasa demanda. “Tuvimos sólo siete pasajeros en ese viaje”, comentaron.

“Nosotros pedimos en el caso del trayecto Buenos Aires-Posadas o Buenos Aires-Puerto Iguazú, el resultado del test Covid-19 negativo antes de subir, y sorpresivamente a pesar de todo lo que se anunció, hay muchos pasajeros que vinieron a viajar sin ese requisito. No los pudimos subir al colectivo y tuvieron que quedarse en Buenos Aires para hacerse el test y programar el viaje”, explicaron desde Río Uruguay.

En el caso de los que salen desde Misiones con destino a Buenos Aires, no se toman test a los pasajeros y tampoco se les solicita ninguna prueba negativa de Covid-19.