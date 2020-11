Misiones abre el ingreso a la provincia también para los no residentes

jueves 19 de noviembre de 2020 | 1:49hs.

Ciudadanos de otras provincias que cuentan con la documentación requerida en el marco del Decreto Nacional de Urgencia (DNU) pueden ingresar a Misiones, según confirmaron autoridades del Ministerio de Salud Pública. Si bien la principal exigencia de la barrera sanitaria consistía en tener domicilio en la provincia, ese punto fue eliminado. La medida se había puesto en marcha el 30 de junio para frenar el avance del Covid-19, contemplando controles en los accesos a Misiones, ya sea en el Arco, por ruta 12 como en Centinela, por ruta 14.

“La residencia en la provincia que había sido exigencia hace un tiempo atrás ya no lo es”, afirmó Carlos Báez, subsecretario de Apoyo y Logística de la cartera sanitaria provincial, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. No obstante el permiso rige para los esenciales o razones de fuerza mayor; no está autorizado el turismo nacional o visitas recreativas desde otras distritos.

“Los requisitos se han simplificado enormemente, los que quieran ingresar a la provincia necesitan la autorización nacional de Certificado Único de Circulación, y al ingresar a la provincia: el certificado de Covid negativo y la aplicación Misiones Digital”, aclaró el funcionario.

El Certificado Único de Circulación se tramita a través de la página web oficial del gobierno nacional y siguiendo los requisitos que allí se solicitan, según las actividades habilitadas. Entre los requisitos establecidos, sólo pueden circular de jurisdicción a jurisdicción: trabajadores esenciales, por problemas de salud o por razones de fuerza mayor.

No obstante a lo que establece el marco legal vigente, El Territorio relevó varios casos de personas con domicilio en otras provincias que no están catalogadas como esenciales e igualmente viajaron a Misiones o bien, personas que ya sacaron pasajes para viajar. El común denominador entre los consultados que obtuvieron la documentación para viajar se encuentra en gestionar ante Nación el “permiso especial” (Ver Requisitos para...)

Eliminar la exigencia de la residencia local para ingresar a Misiones es un arista más de la flexibilización después de casi cinco meses de autobloqueo. A fines de octubre, el gobierno provincial decidió suprimir la cuarentena para todos los que ingresen a la provincia con el hisopado negativo. Es decir, los que vienen de otros puntos del país ya no deben cumplir con catorce días de aislamiento.

La decisión impactó directamente en la cantidad de personas que cumplen aislamiento en Misiones, de acuerdo a lo que se detalla a diario en el parte epidemiológico. En una semana se redujo casi un 50% la cantidad de aislados. De 1.168 aislados notificados el lunes 9 de este mes, la cifra bajó a 641 reportados el lunes 16.

Situación con Corrientes

El jueves de la semana pasada, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció que ya no se le solicitará hisopado ni cuarentena a los misioneros que residan en ciudades fronterizas como Apóstoles (limita con Colonia Liebig) o Posadas (limita con Ituzaingó).

En ese sentido, Báez despejó dudas además respecto de la situación con localidades correntinas vecinas y reforzó el concepto de que no se les exigirá hisopado a los misioneros que regresen de Ituzaingó (hasta doce horas). “Santo Tomé y Virasoro por la ruta 14; Santa Tecla e Ituzaingó por ruta 12 son considerado tránsito vecinal. Al poder controlar ellos su foco epidemiológico de hace un mes atrás, sin reportar casos, nosotros lo consideramos tránsito no libre, pero sí sin tantas exigencias”.

Tránsito vecinal refiere “cuestiones laborales, médicas, de una movilización por cuestiones de urgencias o inevitables. El turismo interprovincial no está habilitado”, aclaró.

Báez indicó que “si vienen de ciudades más al sur de Corrientes el trámite es igual que para cualquier otra provincia del resto del país (con hisopado negativo)”.

Testeos rápidos

Consultado sobre el balance de los testeos en el regreso de los vuelos a la provincia, Báez afirmó que es “positivo”. “Hemos disminuido el tiempo de espera de la gente que intenta ingresar a la provincia con el test rápido, que demora entre 15 y 30 minutos, hemos dado un vuelco desde ese sentido”, aseguró.

“Desde el punto de vista epidemiológico nos permite rápidamente detectar el positivo y si no es de la provincia pedirle que regrese a su provincia, y si es la nuestra hacer el aislamiento correspondiente, evitando que se desparrame el virus”, explicó.

Báez confirmó que se realizaron alrededor de 1.500 testeos rápidos en los tres ingresos a la provincia.

En relación a los micros de larga distancia, “se trabaja exactamente igual a lo que está dispuesto al ingreso de los vuelos”, dijo.

“En estos tres días que comenzaron a ingresar los colectivos de Buenos Aires, una sola empresa vino con algunos que no tenían el test. La mayoría suben al colectivo con ese requisito”, valoró.

Ensayo con ivermectina

Carlos Báez también hizo referencia al ensayo con ivermectina en trabajadores de la salud de la provincia. “Venimos muy bien, la idea inicial era arrancar con 500 pacientes, estamos llegando a los 200 voluntarios. La gran mayoría está llegando a su cuarta semana. La evolución es buena y los efectos de la medicación casi ninguna”, comentó.

La ivermectina es un medicamento antiparasitario que ya probó buenos efectos en otros países ante el Sars-Cov-2. El fin será saber si este remedio previene el Covid-19.

“Estamos esperando los resultados finales para poder tener una recomendación para el resto de la población”, sostuvo.

Se decidió empezar la prueba con trabajadores de la salud porque son de los de mayor riesgo al ser quienes trabajan de forma directa con los contagiados.

Este mismo medicamento ya se usó y se está usando con pacientes enfermos con coronavirus en la provincia, pero no en forma de ensayo clínico. “Cada paciente es individual, algunos tienen síntomas muy leves y no requieren medicación, y los que están internados tienen su protocolo”, dijo.

Requisitos para el ingreso a Misiones

Certificado

Único de Circulación (que se tramita en www.argentina.gob.ar).

Test

negativo de Covid-19 (con un máximo de 48 horas).

Aplicación

Misiones Digital.

¿Quiénes pueden viajar?

Por problemas de salud, por razones de fuerza mayor y trabajadores esenciales.

Permiso especial

En la página www.argentina.gob.ar se desprende “elegí el motivo de tu excepción. ¿Por qué motivo pedís el certificado? Porque tenés que viajar a tu trabajo o por permisos especiales (hacer trámites o tratamientos médicos; trasladar hijos o hijas; asistir a familiar; viajar en micro, tren o avión; manejar por ruta; ir a la escuela o a un evento; practicar un deporte).