El Gobernador entregó tractores, subsidios y anunció obras en Tres Capones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad entregó cinco tractores y tres equipamientos agrícolas a colonos de la zona sur de Misiones. La iniciativa forma parte del Plan Tractor y Maquinaria Agrícola, que busca beneficiar el trabajo de pequeños y medianos productores mediante la incorporación de maquinaria para su producción diaria. En la chacra de un colono local, el mandatario destacó el éxito de la iniciativa y reforzó la idea de “sostenerlo en el tiempo con un Estado presente ayudando y acompañando siempre a los productores", aseguró.

En Tres Capones, además de los tractores, se entregó equipamiento técnico que permitirá facilitar el trabajo rural. Durante su visita el Gobernador insistió en que “acá no hay ningún regalo, esto es todo de ustedes, nosotros podemos administrar los recursos porque lo generan ustedes”, dijo, mientras ratificó su responsabilidad para que esos recursos se conviertan en educación, salud y mejor calidad de vida para los misioneros.

Por otra parte, el mandatario agradeció a los intendentes de la zona, y dijo que "ellos son los que están bien en la trinchera, cerquita de ustedes" y ellos tienen igual o más necesidad de dar certezas, explicó.

Sobre el programa, el primer mandatario señaló que ha superado las expectativas, aún de los más optimistas, y afirmó en que “no quedará acá”. Por eso, manifestó que tramitaron con la Nación un crédito similar "para que sigamos con este plan y que no sea algo que vino para entregar 4 o 5 tractores y después borrarse, sino que sea sostenido en el tiempo para que los que reciben tractores también puedan renovar en el tiempo esa maquinaria, con un estado presente ayudando y acompañando siempre", aseguró.

“Estamos a 60 días de haber lanzado el programa y ya tenemos en las chacras 10 tractores, más la maquinaria agrícola y tenemos otros tantos más para entregar durante la semana próxima, que ya están comprados", contó.

Afirmado su compromiso con los productores, Herrara Ahuad, expresó la convicción de seguir en este camino “con humildad, con sencillez con eficiencia, tratamos de que el colono misionero cada día humanice más su tarea”, esto significa apoyarlo con lo que necesita, “esto es tecnología y cuando la tecnología se aplica hace que el tiempo rinda mucho más, no es lo mismo hacerlo con tractor que sin tractor, no es lo mismo un riego manual que un riego automático, hay que optimizar los recursos naturales también”, aseguró y además explicó que se generó este Plan Tractor y Maquinarias Agrícolas desde el IFAI, con el objetivo de lograr que la mayor cantidad de productores misioneros puedan adquirirlos, buscando resolver los inconvenientes que les plantean las líneas de crédito de entidades financieras para las cuales no califican. Explicó que este es un programa accesible con un tiempo de gracia que les permite a los productores pagar las cuotas con el aumento de la producción y está destinado a productores, cooperativas y para consorcios de productores reunidos para la adquisición.

Respecto de la finalización del asfaltado de la Ruta Provincial 2, tan necesaria para dar salida a toda la producción de la zona sur de Misiones, el Gobernador indicó que “es un proyecto que hemos elevado a la Nación para su aprobación, pero los estudios de factibilidad y el inicio de obras los haremos con fondos provinciales buscando impulsar el agregado de valor a toda la producción del sur de la provincia”.

Acompañaron al mandatario provincial el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez; la directora del IFAI, Rosana Argüello; el intendente de Tres Capones, Ramón Gerega; intendentes de localidades vecinas y beneficiarios.

Positivas gestiones ante la Nación

Consultado por medios de comunicación presentes durante la entrega de los tractores, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, calificó de muy importantes las reuniones mantenidas en los últimos días con tres ministros del Gobierno Nacional en la búsqueda de soluciones que impacten en distintos aspectos de la vida de los misioneros.

Se refirió al encuentro en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que permitió articular lo que será, con el nuevo presupuesto, el desembolso directo del Fondo Especial del Tabaco a la provincia. “Esto allana el camino de la burocracia y de las demoras en la remisión del FET”, explicó. Indicó que también se trabajó sobre las economías regionales, solicitando en ese sentido, que se eliminen las retenciones a los productos exportables, como té, yerba, madera, cítricos y tabaco.

También se trabajó sobre diferentes proyectos de financiamiento internacional, como el PISEAR, “que nos permitió entregar, en los últimos días, importantes recursos a diferentes cooperativas, sobre todo del rubro alimentación”, explicó el mandatario. Y agregó que se abordó en el encuentro el inminente lanzamiento de una línea de asistencia pequeña, parecida a lo que se está haciendo con los tractores, pero destinada a los frigoríficos, “que tendrán acceso a recursos financieros para fortalecer su matriz productiva”.

Además el Gobernador hizo referencia a la visita al Enohsa, donde se abordaron los detalles para el inicio de obras de agua muy importantes. Puntualizó que la semana próxima se firmarán los convenios específicos para el inicio de la troncal norte de Oberá, una obra que supera los 600 millones de pesos y también para la obra de agua en el arroyo Mbocay, en Puerto Iguazú. Así mismo se concretará la obra de alimentación de agua de Corpus y Roca, y otra obra importante de toma y distribución de agua en Bernardo de Irigoyen, además de cuatro obras para comunidades mbya guaraní.

Explicó Herrera Ahuad, que se espera la confirmación del BID de la documentación enviada para poder iniciar la obra de cloacas en Leandro N. Alem y se iniciará próximamente las de cloacas en Apóstoles. Además antes de fin de año se firmará el convenio por la segunda etapa del acueducto que lleva el agua desde el río Paraná a Jardín América y anunció una segunda etapa de la obra de la toma del Río Iguazú para la localidad de Puerto Iguazú. Indicó que también se abordó con Enrique Cresto, responsable del Enohosa, el avance de la obra de cloacas en Aristóbulo del Valle y de la toma de agua para El Soberbio.

Como cierre de su viaje a Buenos Aires, el Gobernador hizo referencia a los resultados logrados en su primer encuentro con Jorge Ferraresi, el nuevo titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional. “Pusimos en valor lo que hoy tiene Misiones como acreencia ante la Nación por programas que fuimos ejecutando con recursos propios que alcanza un monto importante y obtuvimos el compromiso de que se seguirán ejecutando”. Se refirió también al encuentro como positivo e indicó que además el funcionario nacional mostró mucho interés por las viviendas de madera con las que se pueden urbanizar muchos barrios de la Argentina, con estructuras de calidad y a menor costo que otras, “lo que nos permitió introducir el plan Ractivar en la industria maderera misionera”.

Finalmente informó que hubo avance sobre la posibilidad de trabajar en conjunto para adjudicar las 127 casas del Procrear que quedaron pendientes y que se lograría con el aporte del Iprodha a la gestión.