Las jubilaciones aumentarán un 5% en diciembre

miércoles 18 de noviembre de 2020 | 19:25hs.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron hoy un aumento jubilatorio para diciembre del 5% para todas las categorías de jubilados y pensionados, con lo cual el año culminará con un incremento del 35,5%.

Además explicaron que "con el aumento anunciado más el medio aguinaldo la gran mayoría de los jubilados y pensionados van a estar cobrando unos $28.500" en diciembre.

"El aumento es para todos los jubilados y pensionados, además de todos los chicos que cobran asignaciones: 7.100.000 jubilados y pensionados, y 8,8 millones de chicos", precisó Raverta en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Cafiero, afirmó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está terminando de definir el proyecto de movilidad de las jubilaciones y que "posiblemente en los próximos días, tal vez la semana próxima" sea enviado al Congreso para su tratamiento.

"El ministro de Trabajo tiene que terminar de perfeccionar el proyecto para que dé inicio al debate legislativo. Las modificaciones son producto de un gran consenso y debate en la comisión donde hubo más de 16 reuniones de 18 expertos", señaló el jefe de Gabinete, tras lo cual agregó que "la idea es que el proyecto sea enviado en los siguientes días, tal vez la semana próxima".

El anuncio del presidente

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles, en una entrevista con el canal de noticias A24, que "en diciembre habrá una corrección de las jubilaciones" y aseveró que la pretensión es que "no" queden "por debajo de la inflación".

"Somos conscientes de que tenemos que hacerlo. Lo estamos viendo, la idea es hacer un aumento para todos. Estamos trabajando en eso. Hay un aumento previsto para todos en diciembre", anticipó el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana al canal A24.

Sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el Ejecutivo y que se comenzará a debatir en el Congreso, el primer mandatario dijo que “en Argentina hubo una ley que funcionó durante años”, en referencia a la que implementó el gobierno de Cristina Kirchner.

“En cambio, la ley del macrismo que estamos dejando de lado les hizo perder en términos reales un 19 por ciento de sus haberes”, criticó.

“Con esta ley de movilidad volveremos a tener una ley efectiva para los jubilados”, remarcó.

En esa línea, añadió: “Yo no comparto la mirada de muchos que dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no recaudás, no podemos pagar”.

“Nosotros creemos que la recaudación estará por arriba de la inflación como fue en septiembre y octubre que estuvo por encima de la inflación en 5 puntos”, precisó.

Fernández reiteró: “Esto no está hecho para perjudicar a los jubilados porque lo que más quiero es que los jubilados reconstruyan sus ingresos reales”.

Con respecto a una posible ley de jubilación anticipada o una moratoria jubilatoria, consideró: “Eso no lo hemos estudiado, pero no lo descarto que en algún momento debamos estudiarlo”.