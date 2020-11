Guía para los misioneros que viajen en colectivo a Buenos Aires bajo la nueva normalidad

miércoles 18 de noviembre de 2020 | 18:17hs.

Los pasajeros que decidan viajar a Buenos Aires en colectivo deben tener en cuenta, que todos los servicios que parten desde Misiones ya no arriban a la terminal de ómnibus de Retiro sino que se dirigen a la estación Dellepiane, ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati, en la zona sur de la ciudad.

Este cambio se debe a que la terminal de ómnibus de Retiro está con obras de refacciones en sus instalaciones y por lo tanto, los primeros viajes de larga distancia que comenzaron a activarse desde la semana pasada, se dirigen a la terminal de Dellepiane, que fue inaugurada en el 2017, pero que no tenía actividad y ahora empezó a tenerla con los primeros servicios que llegan desde el interior del país.

La estación de Dellepiane está ubicada sobre la avenida Perito Moreno al 3950, cerca del cruce de las autopistas Dellepiane y Perito Moreno. Sus instalaciones de unos 19.000 metros cuadrados, son mucho más modernas y ecológicas que la de Retiro porque por ejemplo cuenta con servicios de utilización del agua de lluvia para nutrir los servicios sanitarios y de un sistema de construcción que aprovecha la energía eólica y solar.

Pero su principal inconveniente es que no cuenta con el caudal de ramales de trenes, subtes y colectivos como ocurría en Retiro, donde con sólo caminar unos pocos pasos ya se podía acceder a trenes para viajar a provincia de Buenos Aires o a colectivos o subtes para conectar con toda la ciudad.

Otra cuestión a tener en cuenta es que la terminal de Dellepiane está a 15 cuadras del barrio Padre Ricciardelli, conocido popularmente como la villa del bajo Flores o la 1-11-14, uno de los asentamientos de emergencia más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Si bien también la terminal de Retiro está en pleno corazón del barrio Carlos Mugica o villa 31. Son cuestiones que se deben saber cuando se llega a una ciudad como Buenos Aires donde la inseguridad es un problema permanente en sus calles.

Ubicación de la terminal Dellepiane, en el Bajo Flores. / Foto: GoogleMaps

Sin subte y con menos colectivos

En la terminal de Dellepiane, la única opción para tomar un subte es caminar 10 cuadras para llegar a la estación Plaza de los Virreyes, que es la estación cabecera de la Línea E que llega en su otro extremo hasta Retiro.

En materia de colectivos desde Retiro se podía acceder a casi todas las líneas urbanas, ya que la mayoría de las empresas tenían en ese barrio alguna parada. En cambio, desde la terminal Dellepiane se pueden tomar solamente las líneas 7,46, 50, 56,101,107,193.

Para cualquiera de estos transportes públicos que se deseen tomar, es necesario recordar que se debe contar con la tarjeta Sube, porque no está permitido pagar el viaje en efectivo.

Calcular un extra para el taxi

Si los pasajeros necesitan tomar un taxi o un Uber (previamente habiendo bajado la aplicación en su celular), pueden tomar como valor aproximado de referencia que un viaje desde la terminal Dellepiane hasta el Obelisco en el centro porteño tiene una duración aproximada con tránsito normal de unos 40 minutos por autopista, con una peaje de $100 y un viaje de $500. Es decir un costo total de $600.

Un viaje desde Dellepiane hasta Retiro asciende a $700. Hasta Constitución $450. Hasta Once $400. A todos estos servicios hay que sumarle un peaje de $100. En cambio resultan más económicos los viajes desde la terminal Dellepiane hasta Liniers que cuesta $350 o a Chacarita $400 porque no utilizan la autopista y por lo tanto no pagan peaje.

En todos esos trayectos es necesario saber, que los precios varían de acuerdo al horario y a la demanda de viajes. En momentos picos donde mucha gente demanda servicios, las aplicaciones como Uber pueden llegar a cobrar más caro que los taxis tradicionales. Por eso a veces resulta más económico un taxi y en otros momentos un Uber. En ambas modalidades de viaje se permiten dos pasajeros por unidad y si se trae equipaje no se debiera cobrar un monto extra, aunque lamentablemente muchos lo siguen pidiendo.

Parada de taxis de la terminal Dellepiane, en el Bajo Flores. / Foto: Gentileza

Crece la demanda de pasajes

Las empresas de colectivos de larga distancia que unen a Misiones con el resto del país, empezaron a prestar estos servicios la semana pasada luego de ocho meses en los que estuvieron paralizadas y notaron un incremento de la demanda a medida que la gente se fue informando sobre la reactivación del servicio.

“El viernes ya salimos con el colectivo lleno, esto es con los 37 pasajes que están permitido vender en los coches con capacidad para 56” señalaron desde una empresa de colectivos que une Buenos Aires con Puerto Iguazú. Según explicaron desde la compañía “los primeros viajes de la semana pasada no tuvieron tanta demanda, pero esta semana se activó y la gente está averiguando y comprando más”.

No corre la misma suerte el servicio que une Posadas con Resistencia que hasta el momento cuenta con una escasa demanda. “Tuvimos sólo 7 pasajeros en ese viaje” comentaron.

En cuanto a los controles en la ruta, los empresarios dijeron que son los mismos que siempre realiza Gendarmería Nacional en algunos puntos del trayecto y que no hay ningún tipo de interrupción del servicio al cruzar de una provincia a otra. Hasta el momento los viajes entre Misiones y Buenos Aires se realizan sin inconvenientes relacionados a controles por coronavirus en las rutas.

“Nosotros pedimos en el caso del trayecto Buenos Aires Posadas o Buenos Aires Puerto Iguazú, el resultado del test Covid19 negativo antes de subir, y sorpresivamente a pesar de todo lo que se anunció, hay muchos pasajeros que vinieron a viajar sin ese requisito. No los pudimos subir al colectivo y tuvieron que quedarse en Buenos Aires para hacerse el test y programar el viaje” explicaron desde Río Uruguay.

En el caso de los colectivos que salen desde Misiones con destino a Buenos Aires, desde las empresas comentaron que al llegar a la terminal Dellepiane, hay personal de la Comisión Nacional de Regulacion del Transporte, que toma la temperatura de los pasajeros y pregunta algunos datos referidos a la actividad que realizarán en esta ciudad como para tener la trazabilidad necesaria ante cualquier activación de un posible caso positivo. Pero hasta el momento no se toman test a los pasajeros que arriban a Buenos Aires y tampoco se les solicita ninguna prueba negativa de Covid19.

Colectivos en las dársenas de pasajeros de la terminal Dellepiane. / Foto: Gentileza Pagina12.com.ar