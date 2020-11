La zona franca o aduanera de Misiones está más cerca tras la aprobación del presupuesto

martes 17 de noviembre de 2020 | 16:47hs.

Finalmente, y luego de algunas idas y vueltas, el Congreso aprobó la ley de presupuesto de gastos para el Poder Ejecutivo en 2021, que incluye entre sus artículos la facultad para que el presidente de la Nación cree zonas aduaneras y zonas francas con tratamiento impositivo especial. Algo que se impulsó desde Misiones, y que finalmente podría beneficiar a 19 provincias que tienen límites con países vecinos y una relación comercial a ser atendida.

La ley entrará en vigencia el próximo 1 de enero, a partir de allí, o antes pero con vigencia desde ese día, el presidente Alberto Fernández podrá crear zonas aduaneras con tratamiento impositivo especial en las zonas limítrofes. Una idea de Misiones, que será reconocida con la creación de la primera de esas zonas. O al menos ese es el compromiso político que el Presidente de la Nación hizo con la conducción política de la tierra colorada.

El proceso para llegar a ese punto fue largo, de mucho debate, propuestas y discusiones. Proceso que se dio en medio de una pandemia. Como dice el dicho popular "no hay mal que por bien no venga". La pandemia fue ese mal, que de alguna forma, para esto, a Misiones le vino bien. Es que permitió, con fronteras cerradas, constatar "la fuga de divisas" que produce el comercio desigual de frontera.

Así lo explicó el gobernador Oscar Herrera Ahuad, días atrás, en una entrevista realizada en la red federal que conforma Radio Nacional. "Esta situación la hemos tomado como una oportunidad (en referencia a la pandemia), porque la provincia estaba sujeta a cuestiones subjetivas y a lo largo de la pandemia, con fronteras cerradas, se pudieron medir los ingresos que hay”.

Y agregó, “demostramos a las autoridades nacionales que el hecho de tener la frontera cerrada hizo que el argentino compre en Argentina. Por el puente Tancredo Neves pasan por año hasta 12 millones de personas, lo mismo en el puente San Roque González, lo que quiere decir que esta cantidad de personas sale de Misiones para hacer compras en otro lugar y es ahí donde se produce la pequeña fuga de divisas por comprar en dólares en otros lugares”, sostuvo.

En ese marco comentó que al Congreso se le presentó un trabajo minucioso en el que se detalla que Misiones necesita ser competitiva, y propuso una serie de herramientas. Allí las zonas aduaneras son el eje.

“Necesitamos transformarnos en un lugar que también pueda exportar. Ya con el dictamen del presupuesto deja la decisión al Presidente de dónde se implementarán estas medidas de una zona Aduanera, si bien la idea surgió como una cuestión provincial hoy va a estar en manos del Ejecutivo de implementarlo también en otros puntos del país”, explicó en aquel diálogo por Radio Nacional.

Misiones un polo de desarrollo

El viernes pasado, en la inauguración del nuevo edificio del Tribunal de cuentas de Misiones, el Gobernador volvió sobre el tema, ante la consulta de El Territorio. Allí Herrera Ahuad expresó que desde Misiones “vamos a hacer valer nuestra presencia como espacio político desde nuestra idea, para que seamos la provincia donde ese polo de desarrollo productivo sea la que inicie el proceso de transformación en las diferentes áreas que las hemos planteado”.

Al ser consultado sobre las expectaticas sobre la creaciónde la zona aduanera, ahora en manos del presidente de la Nación, afirmó que “estamos expectantes, pero también haciendo valer la fuerza política de nuestro gobierno, de nuestro espacio, con inteligencia, estrategia, mucho respeto, y sobre todas las cosas en el diálogo y el acompañamiento permanente”.

Para el mandatario provincial, el tiempo que llevó la construcción de la propuesta sirvió para “poder demostrar que la política no se trata solamente de oponerse por oponerse, de estar aliado por estar aliado, la política también se trata de consensos, de fijar posiciones, de esas posiciones siempre está por encima el interés del pueblo misionero”.

“Siempre en nuestros planteos a la Nación, hemos defendido a Misiones en lo que buscamos como intereses comunes para todos, en el crecimiento, desarrollo, y en el valor agregado de nuestras pequeñas y medianas empresas, y nuestros productores. También está fijada la posición de mejorar la calidad de vida de cada misionero”, remarcó.

Herrera Ahuad enfatizó además que la solicitud “no solo está hecha en base al valor agregado de los impuestos para la producción, sino también en que los productos -que compran todos los días- les salga lo que corresponda, y no pague más caro que en otro lugar de la Argentina”.

El artículo 123°

Todo esto está plasmado en el artículo 123° de la ahora ley del presupuesto, el cual indica que se faculta al Poder Ejecutivo de la Nación a:

a) Pueda constituir Áreas Aduaneras Especiales -en los términos del Código Aduanero, ley 22.415- en zonas geográficas de distintas regiones donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes.

b) Autorice la extensión de las Zonas Francas habilitadas en regiones donde se verifique comercio bilateral con países limítrofes, en los términos de los artículos 37 y 39 de la ley 24.331, no resultando aplicables -a estos efectos- las limitaciones y condiciones previstas en el artículo 2° de dicha ley.

A los efectos de lo previsto en el artículo 9° de la ley 24.331, se considera operaciones de comercio al por menor a toda enajenación realizada a persona humana no instalada en la Zona Franca que adquiera mercaderías en cantidades sin fines comerciales o industriales. La Autoridad de Aplicación determinará, considerando cuestiones socioeconómicas y regionales de cada Zona Franca, las mercaderías que pueden ser objeto de esas operaciones sin dichos fines. Asimismo, tales operaciones de comercio al por menor requerirán de un procedimiento simplificado relativo al ingreso y egreso de la mercadería tanto a la Zona Franca como al Territorio Aduanero General y no les serán aplicables las prohibiciones de carácter económico, ni las intervenciones previas de terceros organismos que rigen para el Régimen General de Importación. A tal fin, resultan aplicables el régimen de “Tiendas Libres” previsto en la ley 22.056 y sus normas reglamentarias, correspondiendo un tributo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) a los excedentes de la franquicia que establezca la autoridad de aplicación.

