Puerto Iguazú: En extrema pobreza y a metros del basural trata de criar a sus hijos

martes 17 de noviembre de 2020 | 16:23hs.

El barrio San Juan de Puerto Iguazú es una de las zonas más vulnerables de la ciudad y allí, en cercanías al basural a cielo abierto más de 100 familias sobreviven en extrema pobreza, pese al esfuerzo que hacen para salir adelante.

La situación económica es cada vez peor y el dinero que logran obtener de changas se invierte en alimentos, dejando de lado la posibilidad de comprar algún material de construcción para mejorar la calidad de sus viviendas.

Este es el caso de Gabriela Fines, de 23 años y su esposo, que llegaron a la ciudad de las Cataratas hace 8 meses tras ser desalojados de una vivienda que cuidaban en Buenos Aires en el mes de marzo, días antes de que se diera inicio al confinamiento.

En Iguazú, fueron acogidos por su madre, quien albergó a la familia que esperaba su tercer hijo, y desde ese día conviven en la casa precaria un total de 12 personas.

No cuentan con agua y tampoco con ingresos fijos, ya que tanto el esposo de Gabriela como su padrastro se dedican a hacer changas para sobrevivir.

“Nosotros estábamos en Buenos Aires, primero trabajábamos cama adentro para una familia y después nos ofrecieron cuidar una casa por un sueldo que nunca nos pagaron y que al parecer era usurpada, pero nosotros no sabíamos. Defendimos el lugar cuando nos quisieron sacar y las autoridades no lo hicieron por los chicos. Tiempo después de un día para el otro el dueño nos dijo que nos teníamos que ir. Nos íbamos a quedar en la calle y yo estaba embarazada de 6 meses. Entonces llame a mi mamá y me dijo que viniera a Iguazú. El dueño del lugar nos dio dinero para el pasaje y para traer nuestras cosas y vinimos”, contó Gabriela.

La familia recibe dinero de la asignación universal por hijo y cuenta con la tarjeta alimentar, sin embargo no alcanza para mantenerse y comprar las cosas necesarias para los hijos, es por ello que han recurrido en diferentes oportunidades al basural para proveerse de ropas y calzados viejos que son desechados para poder vestirse y a sus hijos.

Ante esta circunstancia, una de sus hermanas, Elizabeth Andia de 18 años, decidió entregar un terreno que tiene en el barrio Bicentenario para que construyan un lugar para vivir, pero el lugar no está habitable porque la pequeña casa que existía en el sitio se incendio hace más de un año y debido a la falta de recursos la joven no pudo volver a construir y decidió permanecer junto a su hija en la vivienda con el resto de la familia.

“Fuimos a la municipalidad cuando se quemó la casa, pero no recibimos respuestas, supongo que fue porque mi mamá me acogió con mi hija de tres años. Mi hermana necesita más que yo, solo que apenas nos alcanza para comer no podemos comprar ni una chapa”, contó Elizabeth.

Más complicaciones

Gabriela transitó los últimos 3 meses del embarazo con muchas complicaciones y desde el nacimiento del bebé estuvo internada por problemas en la vesícula.

Necesita comprar algunos medicamentos pero no cuenta con el dinero para adquirirlos, además uno de sus hijos tiene problemas en la piel y se cree que es porque se bañan y lavan la ropa en un arroyo cercano que estaría contaminado, ya que no cuentan con agua potable.

“Acá nos traen agua en camiones una vez por semana, no siempre nos bajan a todos, son selectivos con la entrega. Cuando nos bajan guardamos para cocinar o tomar. Y bueno nos bañamos en el arroyo y la ropa lavamos allá, porque el pozo del vecino esta casi seco”, remató

La familia no recibió asistencia de la municipalidad, no obstante la coordinadora del merendero de la zona, esta semana entregó a la familia un bolsín con mercadería.