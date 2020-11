Hasta diciembre, habrá promociones en el acceso a las Termas de Oberá

martes 17 de noviembre de 2020 | 11:37hs.

Desde el área de administración de Termas de la Selva ubicada en la localidad de Oberá informaron que a partir de este 17 de noviembre y hasta diciembre inclusive, los martes y miércoles habrá promoción de 2x1 en entradas.

Horario y días de apertura

- Martes, miércoles y domingos de 10 a 20hs

- Jueves, viernes y sábados de 10 a 22hs

Precios:

- Obereños a 150 pesos

- Misioneros a 200 pesos

- Jubilados: a 150 pesos

- Menores de 6 años no abonan

- Personas con discapacidad (con carnet): No abonan

- Embarazadas no abonan

- Estacionamiento: $30

- Personas con movilidad reducida y embarazadas, no pueden ingresar a las piletas,

si al predio.