OTC se rearma sobre la marcha

martes 17 de noviembre de 2020 | 3:25hs.

En medio de la inquietud que generó en los últimos días la avalancha de casos de Covid-19 registrados en equipos de la Conferencia Sur, lo que puso un interrogante sobre la continuidad de la competencia, Oberá Tenis Club (OTC) se medirá esta tarde ante Olímpico de La Banda, Santiago del Estero, por la séptima fecha de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de básquet.



El partido se disputará desde las 16.30 en el estadio de Ferro, en Capital Federal. Mañana, en tanto, el representante misionero se medirá ante el poderoso Quimsa, también de Santiago del Estero, en el partido central de las 21.30 y con televisación en directo para todo el país.



Más allá de lo deportivo, donde el Celeste alternó buenas y malas -con un registro de dos triunfos y cuatro derrotas-, por estas horas la preocupación del cuerpo técnico y del plantel es respetar a rajatabla el protocolo de la “burbuja” para evitar el contagio.



En este contexto inédito, desde las organización no descartaron la posibilidad de suspender la competencia en caso de registrarse nuevos positivos.



Pero mientras tanto la acción continúa y el plantel de OTC está enfocado en los partidos de hoy y mañana ante rivales de jerarquía. De ante mano se sabía que los equipos santiagueños integran el lote de candidatos a clasificar entre los mejores cuatro equipos de la zona.



Hasta el momento Olímpico ganó cuatro y perdió dos juegos y ratificó sus pergaminos.



Nuevas caras

Por su parte, los dirigidos por Leandro Hiriart se están acomodando a la máxima categoría y hubo factores que condicionaron su rendimiento. El más importante fue la lesión del base Juan Ignacio Rodríguez Suppi, que estará inactivo entre seis y ocho meses por la rotura de ligamentos de la rodilla derecha.



Tampoco el acople de los extranjeros fue lo que se pensaba. En tal sentido, se confirmó la salida del norteamericano Benjamín Simons, quien llegó como tirador de jerarquía y no rindió lo esperado.



Así las cosas, en los últimos días el equipo incorporó nuevas fichas. A la ya anunciada de Esteban Cantarutti en reemplazo de Rodríguez Suppi, se sumó Enzo Ruiz por Simons.



Ruiz es un alero santiagueño con amplia experiencia en la Liga Nacional que viene de jugar en México.



Además, se concretó la incorporación del U23 Enzo Rupcic, que se desempeña como ala Pivot y quedó libre de Instituto.



Por otra parte, en los partidos de hoy y mañana estará ausente Ariel Zago, quien fue licenciado para acompañar a su esposa en el nacimiento de su primer hijo.



Asimismo, no se descarta que los partidos ante los equipos santiagueños sean los últimos del norteamericano Efianayi, puesto que su rendimiento tampoco termina de convencer al cuerpo técnico. Sí continuará el pivote Anthony Kent, el más regular de los tres foráneos contratados en primera instancia para afrontar la Liga.