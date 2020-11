El Pediátrico saturado: sin turnos para especialistas

martes 17 de noviembre de 2020 | 3:20hs.

“Las agendas de turnos con especialistas se encuentran momentáneamente saturadas” advierten desde el Área de Admisión del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, de Posadas. Es decir, no se otorgan turnos para especialistas hasta el próximo mes. De hecho, se solicita desde el nosocomio volver a gestionar una consulta entre el 1 y el 10 de diciembre.



La gerente asistencial del Pediátrico, Liliana Fernández Sosa, explicó a El Territorio que “las especialidades más requeridas son Neurología, Cardiología y Oftalmología y son las que se completan primero”.



“Hay que recordar que cumpliendo el protocolo de atención los especialistas atienden los pacientes cada 30 minutos no podemos aglomera a los pacientes en sala de espera”, señaló Fernández Sosa en referencia a las normas que se implementaron en contexto de pandemia lo cual impacta directamente en la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos en cada jornada.



“Muchas consultas a pacientes del interior se hacen por telemedicina o por Zoom, que es también un tiempo que el médico destina en el hospital para controlar sus pacientes crónicos y que no pueden acceder desde el interior por falta de medios de transporte”, aclaró.



El Hospital de Pediatría suspendió la atención presencial en los consultorios externos durante los dos primeros meses del aislamiento preventivo y obligatorio por el avance del Covid-19. En tanto, reabrió la consulta en junio, y desde entonces se atiende con estricto protocolo.



Las consultas médicas programadas se atienden a los pacientes con derivaciones de médicos clínicos y pediatras, que además hayan solicitado turno con antelación por WhatsApp (376-4139218, 376-5091852 o 376-5091894).



Por otro lado, en cuanto a la demanda en el Servicio de Emergencia sostuvo “todo en guardia y consultorio estamos atendiendo un 50% de lo estimado para el año pasado en esta época”.



En la guardia

Sólo se mantuvo el servicio de guardia, el cual tuvo menos demanda que años anteriores dado que el confinamiento influyó directamente en la baja de las enfermedades respiratorias. No obstante, sí se registraron casos de accidentes domésticos, sobre todo por quemaduras.



“A nivel mundial las estadísticas de quemaduras registran un 55-60% en niños, mientras que Misiones presenta un porcentaje mayor a este, con alrededor de 75% de casos pediátricos, respecto a los adultos. La mayoría son niños, menores de seis años, que estaban al cuidado de un adulto”, había manifestado Gustavo Abrile, responsable del Cirugía Plástica y Reconstructiva del Parque de la Salud.