Argentina quiere cerrar el año con un triunfo ante Perú

martes 17 de noviembre de 2020 | 3:15hs.

El seleccionado argentino jugará hoy su último partido en el año de la pandemia de coronavirus cuando visite a un Perú enardecido por su crisis institucional, política y social, en el marco de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.



El partido se jugará en el Estadio Nacional de Lima desde las 21.30 con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmitido en directo por la TV Pública y TyC Sports.



Hace una semana, el Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra -acusado de corrupción- y el Poder Ejecutivo recayó en Manuel Merino -extitular del Palacio Legislativo-, lo que desató violentas protestas sociales en distintas ciudades del país, con un saldo de dos muertos y más de cien heridos.



La situación de caos puso en riesgo al partido de hoy, pero la renuncia de Merino durante la tarde del domingo actuó como un factor de descompresión.



Horas después, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado confirmando la existencia de garantías para jugar al fútbol, después de reuniones mantenidas con autoridades de seguridad nacional, representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y miembros de la Fifa, organismo responsable de la organización de las Eliminatorias.



Al margen de ese contexto, el equipo argentino se concentrará en lograr un triunfo para cerrar el año afianzado en la zona de clasificación para Qatar 2022, después de perder la punta de la competencia con el empate frente a Paraguay (1-1), el jueves pasado en el estadio de Boca.



Argentina, vencedor de Ecuador y Bolivia en las dos primeras jornadas, suma siete puntos y es único escolta de Brasil, líder con puntaje ideal (9), y que tendrá una dura misión en el estadio Centenario de Uruguay.



Perú se ubica en el octavo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con un punto, tras empatar con Paraguay en Asunción y luego perder ante Brasil en Lima y Chile en Santiago.



Scaloni no podrá repetir la formación del jueves debido a la baja del mediocampista Exequiel Palacios, víctima de una fractura de apófisis transversas en su columna lumbar por una dura entrada del paraguayo Ángel Romero.



Dos cambios

Scaloni, confirmó ayer la formación con dos modificaciones y encontró tiempo para extender su reclamo ante el VAR.



En conferencia de prensa, Scaloni anunció el regreso del defensor Nicolás Tagliafico y del volante Giovani Lo Celso, en lugar de Lucas Ocampos y el lesionado Exequiel Palacios, respectivamente.



Argentina formará con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lo Celso; Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez.



Scaloni explicó por qué mantuvo a Nicolás González, actual delantero de Stuttgart de Alemania, que ante Paraguay jugó como lateral por la izquierda por Tagliafico, quien ya se recuperó de una molestia muscular.



“Nico (González) hizo un buen partido. No teníamos dudas porque está en un buen momento y sabemos que nos puede dar mucho en la mitad de la cancha. Viene bien y hay que aprovechar su buen momento. Con Lo Celso hicieron una buena sociedad y buscaremos repetir”, señaló Scaloni.



El entrenador rosarino, de 42 años, hizo una nueva referencia al VAR, elemento protagonista en el empate 1-1 ante Paraguay del jueves pasado en la Bombonera, en jugadas puntuales como la lesión de Exequiel Palacios y el gol anulado a Lionel Messi. “Me da la sensación de que no hay un criterio exacto en el VAR. Hay muchas dudas que no tendrían que estar. Hay algunas decisiones que en otros lados se toman diferente. El protocolo del VAR es igual en todo el mundo, si no no tiene sentido”, manifestó Scaloni.



“El otro día estábamos convencidos de que el gol anulado era válido. Fue duro a nivel psicológico. Igualmente, el equipo siguió atacando”, indicó el entrenador.