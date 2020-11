Fantasía y realidad se mezclan en la pluma de Aníbal Silvero

martes 17 de noviembre de 2020 | 3:13hs.

Una historia verídica animó la creatividad del escritor Aníbal Silvero, quien lanzó esta semana una nueva producción literaria. Se trata de El camino del Pombero, una novela corta a la que se puede acceder a través de la plataforma online Amazon.com además del formato papel.



El libro, que se puede descargar de manera gratuita hasta el jueves inclusive, fue publicado por la editorial MuchoBook, con un motivo de diseño de tapa de la ilustradora y artista plástica Karina Barrionuevo, de Eldorado. Cuenta con 29 páginas y narra una historia del pombero basada en un hecho real al que el escritor le agregó algunos condimentos ficticios.



Silvero habló con El Territorio sobre la publicación que trata un tema tan arraigado a la región, “puesto que es un duende que siempre da que hablar”, según detalló quien este año se consagró como ganador del Premio Andresito a la Literatura, otorgado por la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem), por su destacada trayectoria.



“El nudo de la historia se centra en un hecho que sucedió realmente en nuestra provincia, en 2016. Hace referencia a un niño de dos años que se extravió durante tres días en Colonia Milagros. Me pareció un tema muy interesante a tratar porque fue un acontecimiento que quedó como un gran misterio”, señaló el escritor. “Más allá de que se trate obviamente de un hecho real ocurrido en el monte misionero, la novela tiene una narrativa ficticia. A la historia le agregué condimentos”, continuó Silvero, aclarando que no todo lo que está escrito sucedió como lo dice la historia.



La narración refleja la situación que vivió un pequeño que estuvo desaparecido durante tres días. El Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía provincial se encargó de realizar la intensa búsqueda en el monte misionero; sin embargo, la operación fue infructuosa hasta que el grupo especializado decidió seguir el camino del Pombero para hallar al niño, y así lo encontraron.



“La idea de este trabajo es también difundir nuestra geografía, nuestros seres mitológicos, aquellas creencias que tenemos muy arraigadas y que también están en la línea del misterio porque, ¿quién puede decir o negar que estos seres existan o no? Son como los fantasmas, como tantos otros seres de los que no se sabe con exactitud si tienen o no existencia”, detalló el novelista.



Es que las leyendas siempre dan que hablar. “Son cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia”, dijo Silvero al tiempo que sostuvo que se trata de hechos que tienen que ver con la realidad que vive la Tierra Colorada y que, a partir de ello, la cultura popular le agrega elementos fantásticos a ese relato que trasciende de boca en boca.



Mientras tanto, la literatura se nutre de estas particularidades y continúa reproduciendo y alimentando las creencias de nuestra región. “Tienen que ver con nuestra realidad, son matices reales a los que vamos agregando elementos fantásticos. Y creo que es muy positivo que desde la literatura rescatemos todo eso: tanto lo real, lo que puede existir y subyace dentro de cada núcleo narrativo; como también lo fantástico, lo que no sabemos explicar, lo que está pero no está y que sobrevuela en toda la historia”, señaló el autor.



Respecto a la narrativa, se trata de un material corto, de fácil y amena lectura. Está escrito en un lenguaje coloquial, pensando también en una narrativa ágil para adolescentes y jóvenes. “Es un texto corto y puede estar muy buena en la lectura de adolescente y jóvenes porque justamente tiene algunos ribetes de fantasía y aventuras, que eso le gusta mucho a ese público”, refirió Silvero, que ya lleva publicados más de 15 libros y la mayoría de ellos se encuentran disponibles en versiones papel y digital.



Respecto a ello, señaló que “creo que hoy por hoy el escritor no debe limitar su producción solamente al papel. Hoy, por la difusión y la circulación de información que existe en las redes, creo que las posibilidades que se le abren a un escritor son muchas más”.



“Está bueno abrirse al escenario literario y aprovechar las herramientas y oportunidades”, agregó quien lleva 12 producciones literarias publicadas en internet y cuenta con lectores en México y otras partes de Argentina.