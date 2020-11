Impulsan iniciativas para la regularización de lotes rurales

martes 17 de noviembre de 2020 | 3:09hs.

La intrusión de tierras viene siendo una de las grandes preocupaciones que mantienen vecinos y autoridades. En Misiones, se dieron a conocer varios casos en las últimas semanas en distintos municipios, lo que despertó la alarma.



Para evitarlo, se están llevando adelante diversos mecanismos de regularización de tierras y se presentaron también proyectos al respecto. En esa línea, las iniciativas del diputado Rafael Pereyra Pigerl buscan avanzar en la regularización dominial, principalmente en el ámbito rural.



Por su parte, en Pozo Azul, se llevó adelante un relevamiento impulsado por los mismos vecinos, que arrojó que hay más de 150 familias ocupando de manera irregular unas 13 mil hectáreas.



Iniciativas

Pereyra Pigerl trabaja junto a otros diputados en el proyecto que propone la modificación de la Ley II Nº19 (antes ley 4223), para lo cual ya se realizaron reuniones con autoridades notariales provinciales. Este proyecto modifica la norma que reglamentó en la provincia la Ley Nacional 24374, o Ley Pierri, con el fin de evitar los obstáculos que impidieron su operatividad en Misiones.



Asimismo, otro proyecto solicita poner en marcha el Plan de Regularización Dominial de Pequeños Inmuebles Rurales, incluyendo a terrenos de hasta 25 hectáreas (pero puede ir hasta 50 hectáreas, en caso de que sea de baja productividad) con posesión de más de 20 años a título de propietario.



En entrevista con el programa Meta Data de Territorio TV, el diputado explicó que con la Ley Pierri “los que tenían en posesión un inmueble por cierta cantidad de años, que sea su casa de habitación, podían pedir a través de la escribanía de gobierno, la confección de un Justo Título, que luego al inscribirse al registro de la propiedad y pasar diez años, pasa a ser un título de propiedad pleno”.



“Misiones al reglamentar esta norma nacional, tuvo algunos errores que nunca la hicieron operativa en estos años. Entonces nosotros reformamos esos obstáculos con el Colegio de Escribanos y el Escribano General de la provincia, para sortear estos obstáculos. Está en estudio de la comisión de Legislación General. Es una forma de agilizar el acceso al título sin intervención judicial”, remarcó.



Mientras que respecto a la segunda propuesta, de un programa de regularización dominial para pequeños lotes rurales, lo que se pretende es –a través del Iprodha – ayudar al colono para concretar el plano de posesión y en lo que refiera al debido proceso judicial.



“Esto se viene haciendo a través del MAM con un pequeño proyecto piloto, en Colonia Alberdi con Juan González. Más de diez familias ya tienen el título de propiedad allí que accedieron a través del Juicio Usucapión”, expresó. Y manifestó que “el respeto a la propiedad privada lo cumplimos en los dos proyectos”.



Ambas iniciativas se trabajan hace tiempo y se espera su aprobación en el próximo periodo legislativo misionero.



Relevamiento

En tanto, el censo realizado por los vecinos de Pozo Azul incluyó un registro con geolocalización que da cuenta de que hay 160 familias ocupando 13.569 hectáreas. Los colonos se encuentran en alerta ante los rumores de desalojo.



Se trata de personas de escasos recursos que hace más de 40 años, en algunos casos, comenzaron a meterse en un lote, propiedad de la ex intercontinental actualmente Empresa Puente Alto, utilizando la tierra para la actividad agrícola.



“No son usurpadores, ya hacía tiempo que vivían ahí en la ex inter y los que se sumaron son hijos de los mismos productores que al formar familia y no tener donde vivir, ocuparon un pedazo más”, explicó Waldemar Vas, de la Asociación Civil Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario.



El registro comprende una parte del lote que va desde ruta provincial 18, kilómetro 80 hasta paraje Mondorí. En total se tratan de 517 personas que viven en la propiedad. El resultado del relevamiento se conoció en una reunión realizada por los colonos el último domingo, donde planificaron las acciones a seguir de acá en más.